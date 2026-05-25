Todo lo que 'Julito' no hubiera podido hacer si Zapatero no hubiera estado detrás: la tesis de que le engañó se desmorona

Documentos y mensajes intervenidos evidencian que el expresidente tenía acceso directo a responsables políticos y que su intervención fue fundamental en los negocios investigados.

Los agentes descartan que Martínez actuara solo y muestran que la red de influencia liderada por Zapatero facilitó beneficios en Venezuela y contactos con empresas chinas.

Las investigaciones policiales apuntan que Zapatero fue clave en la obtención del rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra en 2020.

La UDEF identifica a Julio Martínez como presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en el entramado de Plus Ultra.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) ha conseguido un auténtico contingente de indicios sobre las actividades de Julio Martínez, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero que actuaba como comisionista de empresas, especialmente de Plus Ultra.

O más que amigo como se creía hasta ahora, hablamos del presunto "testaferro" del expresidente del Gobierno, tal y como lo califican los investigadores en los informes que han remitido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Los agentes relatan de forma casi cronológica la fórmula en la que Martínez y Rodríguez Zapatero, al que sitúan en la "cúspide" de un entramado societario, influyeron en la consecución del rescate de la aerolínea de origen venezolano por 53 millones de euros en 2020.

No sólo para esto. También para lograr beneficios en Venezuela para Plus Ultra y para conectar a empresas ligadas al Partido Comunista Chino con Delcy Rodríguez con el objetivo de acceder a crudo venezolano.

En total, más de 400 páginas de indicios que ahora tendrán que investigarse y que desmontan la teoría lanzada por el Partido Socialista en los últimos días de que Julio Martínez se aprovechaba de su amistad con Zapatero para usar su nombre y hacer sus propios negocios.

Anatomía de una influencia. Gustavo Rivero Elaborada con IA.

La cruda realidad es que Julio Martínez no habría podido intervenir jamás por sí mismo en las distintas fases de la consecución del rescate de Plus Ultra, ni en ninguna de las demás tramas investigadas por la Policía.

Al contrario. El papel de Rodríguez Zapatero fue esencial en distintos momentos para la aerolínea venezolana. Antes, incluso, de que el Gobierno se planteara lanzar el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

El 30 de marzo de 2020 hay una conversación entre uno de los consejeros de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, y Ramón Gordils, entonces ministro de Cooperación del Gobierno venezolano.

En los mensajes, Reyes pregunta si creía que "podríamos pedir ayuda a Zapatero... Tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento".

Gordils le responde que "hay una cosa que se llama ICO. Que vayan recorriendo la ruta formal yo busco como llegarle a ZP”. Y acto seguido, Reyes le dice que él puede ser interlocutor con el expresidente del Gobierno junto al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, "que se mueve bien por Madrid"

Un mes más tarde, y tras varios contactos previos con intermediarios, Martínez Sola mantiene una conversación telefónica con Zapatero de "once minutos".

A partir de ahí se establece una relación que pilotará Julio Martínez a través de Análisis Relevante. El primer movimiento que se lleva a cabo a través de esta estructura es la ayuda para lograr un crédito ICO por parte de la banca.

Para ello, Julio Martínez envía al presidente de Plus Ultra el contacto de Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Santander, para que le remitan una carta solicitando una reunión para analizar la viabilidad de un préstamo.

Dicho y hecho. El 25 de mayo de 2020 se remite una carta en la que se indica que "por indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero" se le hace llegar dicha misiva.

Un día más tarde, Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, y Rodolfo Reyes conversan acerca del trabajo del expresidente, y Reyes responde: "Ellos cobran si se mueven", haciendo alusión -dicen los agentes- a que la red liderada por Zapatero obtendría contraprestaciones económicas por hacer gestiones a su favor.

Sin embargo, y pese a que existen multitud de reuniones entre el Santander y Plus Ultra, la vía del préstamo avalado por el ICO no sale adelante. De ahí que se pongan a trabajar en el FASEE en el momento en el que es aprobado por el Gobierno.

Los agentes hablan de dos vías: la de Rodríguez Zapatero y la de José Luis Ábalos a través de Koldo García que, finalmente, perdió la partida en favor de la primera.

La primera intervención de Julio Martínez y de Rodríguez Zapatero sobre el rescate de Plus Ultra parece verse en la Seguridad Social.

La aerolínea presentó entre la documentación necesaria un certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Tesorería General. Para ello presentó dos certificados fechados el 20 de agosto de 2020.

La Seguridad Social

Sin embargo, la investigación refleja que existía un aplazamiento de deudas con la Seguridad Social que asciende a más de 450.000 euros.

Pese a esa deuda, Plus Ultra logra presentar la documentación para el rescate el 1 de septiembre con el certificado de estar al día.

Curiosamente, el 7 de septiembre, se produce una reunión entre José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y Rodríguez Zapatero de la que da cuenta Rubén Eladio López, entonces director de la Unidad de Emergencias del Ministerio de Transportes.

Un encuentro del que informa al asesor de Ábalos, Koldo García, vía Whatsapp.

En plena pandemia y con la economía parada, los aplazamientos de deuda en la Seguridad Social fueron una práctica habitual. Pero en el caso de Plus Ultra se trataba de unos impagos acumulados desde 2017.

Fuentes conocedoras de la gestión de los expedientes del FASEE admiten que había cierta manga ancha para aceptar esos aplazamientos y cumplir el requisito del pago como condición expresa para recibir las ayudas.

Pero en el entorno de la Seguridad Social saben que para aceptar un caso como el de Plus Ultra, que venía de cuatro años atrás, las recomendaciones de las altas esferas políticas de Trabajo o Seguridad Social también eran muy efectivas.

SEPI a la orden

Una cuestión que llama la atención del informe policial es la rapidez con la que en el seno de la SEPI se pone en marcha el expediente de Plus Ultra. Era el tercer caso que lo requería (tras Air Europa y Duro Felguera) y de una cuantía menor comparada con el resto.

Tampoco en ese hecho pudo influir de forma definitiva Julio Martínez, sino alguien por encima de él que tuviera predicamento en el Ministerio de Hacienda o en Moncloa, que eran los impulsores y controladores del fondo de salvación empresarial.

El expediente llegó a la SEPI el 1 de septiembre de 2020, con el fondo recién creado. Apenas veinte días después Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola comentan la necesidad de que Julio Martínez Martínez o el propio Zapatero contacten con el organismo para garantizarles la ayuda y buscar un crédito puente que les saque de la crisis.

"Mañana a las 12:00, casi con toda seguridad, me veré con el tocayo. Ya le estoy haciendo el tercer grado. Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente”, recogen los mensajes.

José Luis Rodríguez Zapatero, junto a algunos de los mensajes recogidos por la UDEF en los que es citado. EL ESPAÑOL

Desde el minuto uno se puso a disposición de la compañía el director general de Participadas IV de la SEPI, José Ángel Partearroyo, para resolver los requerimientos de información necesarios y sacarlo adelante.

Sólo el temporal desatado por la borrasca Filomena logró retrasar su aprobación. Y se cerró en apenas seis meses, que no era el periodo exprés que se utilizó para Air Europa, pero sí la mitad que la media del resto de los expedientes aprobados.

Los mensajes entre Partearroyo y los responsables de Plus Ultra eran directos y en su trasfondo no se ve que hubiera malentendidos con la "subsanación de errores". Al contrario, el director general de la SEPI metía la prisa que los responsables de la aerolínea pedían para los asesores, Daiwa y Deloitte.

Al final del proceso, todo fueron felicitaciones mutuas. Con la salvedad de no hablar con la prensa hasta que el Consejo de Ministros no aprobara el rescate de 53 millones.

El 2 de marzo aprobaba el expediente el consejo gestor del fondo, y Partearroyyo les informó con rapidez. "Todo ok ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al Consejo de Ministros después de vuestro ok. Os llamo ahora. Nada de prensa hasta el Consejo de Ministros por favor".

Y la contestación de Julio Martínez Sola fue clara. "No te preocupes. Muchas gracias José Ángel. Un abrazo". Aunque los contactos externos que les asesoraban ya les habían dicho que lo tenían todo aprobado una semana antes.

Saura llega a tiempo

La vía de Fomento, sin estar desechada, se dejó de lado, a la vista de los buenos resultados que se obtenían con la gestión en la SEPI y en la Seguridad Social. Pero era necesario validar a Plus Ultra como un operador aéreo con la capacidad, el nivel profesional y los aviones necesarios para ir y venir a Latinoamérica con garantías.

El mensaje a Ábalos de su director de Emergencias constataba que en su entorno estaban también muy atentos a la evolución del tema. "Necesitamos llegar a Ábalos, a su mano derecha", decía con claridad el responsable de Plus Ultra a su abogado y asesor Miguel Palomero, que fue el encargado de abrir esa vía.

Se menciona en los mensajes investigados una posible reunión entre el propio Zapatero con Ábalos. Estaba en agenda y confirmada, pero no parece que se haya podido comprobar por el momento que se llegara a celebrar.

Pero el informe policial revela una sucesión de los hechos clave. el 11 de julio de 2020, la gestión con Koldo había dado frutos: "Hablé con el amigo y van a informar al ministro la semana que viene", informaba Palomero a Roberto Reyes.

Justo una semana más tarde, el día 21 de ese mes se aprobaba el funcionamiento del FASEE. Al día siguiente, el abogado y Reyes se reunieron con Pedro Saura, secretario de Estado de Fomento. Y el día 23 el Consejo de Ministros daba el visto bueno al FASEE.

A eso se le llama llegar a tiempo a la hora de hacer una gestión que influya en un rescate como el de Plus Ultra.

El Mayor General Texeira

Incluso se puede vislumbrar la importancia de la figura del expresidente del Gobierno español Zapatero en la Venezuela de Maduro, para lograr que se autorizara la llegada de los vuelos de Plus Ultra.

Había una deuda que pagar de más de 256.000 euros que lo impedía, pero la gestión con el Mayor General Juan Manuel Texeira Díaz se resolvió en apenas un día. Sin permiso para sus vuelos, todo el montaje en España se habría derrumbado.

Los mensajes del informe policial dejan ver cierta conexión entre Julio Martínez y el general responsable de la aviación civil venezolana. Pero la rapidez con la que se solventa la cuestión y el resto de relaciones de la consultora y de Zapatero con Delcy Rodríguez y la gestión del petróleo de aquel país planea sobre todo el proceso.

Texeira no daba su brazo a torcer. Y Julio Martínez Martínez tuvo que tirar de "Z", al que los investigadores identifican con Zapatero, a raíz de una conversación obtenida del teléfono de Martínez, en la que se indica: "En tiempo y forma. Exitosa gestión".

Mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero recuperado por la UDEF EL ESPAÑOL

Los vuelos fueron aprobados sin problemas y todo quedó al final en un mero problema de comunicación con los pasajeros, que Plus Ultra se comprometió a solventar. "Hablaré personalmente con D. Julio Martínez para establecer un protocolo de comunicación hacia los pasajeros", le decía Julito al general para cerrar la crisis.

Más allá del rescate de Plus Ultra, los agentes de la UDEF se centran también en documentación registrada en agendas y documentos intervenidos a Julio Martínez.

En ellos se puede ver también la “vinculación con asuntos de política y negocios internacionales, particularmente centrados en Venezuela, que exceden ampliamente las capacidades de un empresario corriente”.

¿El motivo? Se “proyectan directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel, ajenos por completo al marco normal de una actividad mercantil”.

Reflejan para ello una conversación entre Domingo Amaro Chacón, accionista de Inteligencia Prospectiva, y Julio Martínez.

Se trata de otra de las empresas en la órbita de Rodríguez Zapatero y a través de la que también se cobraron presuntamente comisiones.

En dicha conversación que recoge el informe de la UDEF, se puede constatar que el presidente de Swissoil Trading S.A., Philippe Apikian, “y los Chinos están listos para comprar barcos”.

El mensaje continúa informando de que están “listos para viajar a reunirse con la Dama [Delcy Rodríguez] y el Ministro de Petróleo”.

Del mensaje, dicen los agentes, se deduce que “para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, han de canalizar la gestión a través de la red de influencia liderada por Rodríguez Zapatero, a quien deben dirigirse mediante una carta de interés”.

Una misiva que remiten días después, el 30 de octubre de 2023, a la dirección postal del expresidente Zapatero.

Y resulta muy concluyente esta frase para desmontar esa teoría de que Julio Martínez actuaba sin conocimiento del expresidente: "Se puede observar la participación e influencia de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone del acceso a personas de la más alta responsabilidad política", concluyen.