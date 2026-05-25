Josep Maria Recasens (Renault) gana enteros para sustituir a De los Mozos como CEO de Indra

El presidente de Anfac, Josep María Recasens, durante el encuentro con los medios.

Las claves

Las claves Generado con IA Josep Maria Recasens, actual directivo de Renault España y presidente de Anfac, es el principal candidato para convertirse en CEO de Indra. La propuesta de Recasens será votada por el consejo de administración de Indra, tras la decisión de no renovar el contrato de José Vicente de los Mozos. La candidatura de Recasens responde a la búsqueda de un perfil técnico, industrial y alejado de luchas políticas en la nueva etapa de Indra. La compañía afronta una fase de estabilidad accionarial y prepara operaciones corporativas, como la posible fusión con EM&E, para potenciar su crecimiento.

La comisión de nombramientos de Indra ha cerrado la tarde este lunes su propuesta de candidatos a ocupar el cargo de consejero delegado, designación que se votará en el consejo de administración del martes.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que el candidato con más enteros es Josep Maria Recasens, actual responsable de Renault España y presidente de Anfac, la patronal nacional automovilística.

Su nombre encabeza la terna propuesta, aunque esto no garantiza su elección que votará el consejo en las próximas horas. Estos días han sonado otros nombres como el ex secretario de Estado, Raül Blanco; el directivo de Suez, Manuel Cermerón; o la consejera delegada de la empresa aeronáutica ITP Aero, Eva Azoulay.

Paradójicamente, el sustituto de José Vicente de los Mozos, cuyo contrato no se renovará y que dejará la compañía después del consejo del martes, podría ser un directivo vinculado a Renault, la misma empresa en la que el CEO saliente hizo gran parte de su carrera.

Recasens es actualmente también director de estrategia, producto y programas de Renault en todo el mundo. Su designación es parte de la nueva etapa que empieza Indra tras la salida de De los Mozos y de los hermanos Escribano del accionariado de Indra.

El perfil de Recasens encaja en la búsqueda de la compañía, que apostaba por un perfil técnico, industrial y alejado totalmente de las guerras y luchas políticas.

Este diario ha indicado además que el nuevo CEO estará supeditado al presidente, Ángel Simón, que probablemente será designado con poderes ejecutivos.

Es parte de la nueva etapa de Indra marcada por la paz accionarial. Para ello han jugado a favor de Simón dos hechos fundamentales: el Gobierno ha logrado construir un consejo fiel tras la salida de los hermanos Ángel y Javier Escribano; y al mismo tiempo se ha prometido a los fondos buscar integraciones para que rentabilicen su inversión.

En el primero de los casos, Moncloa -a través de la SEPI- ha logrado construir un consejo sin oposición. Los consejeros de la SEPI siguen fieles, ya no están los Escribano, Amber se ha plegado a las exigencias y los independientes han entendido que la mejor solución es que Indra sea pilotada por Simón.

¿Y los fondos? Amber (5%), T.Rowe (5%), David Shaw (3,5%) y Millennium (1%) controlan casi el 15% del capital por lo que su apoyo a Simón es clave para asegurar la gobernanza.

Operaciones corporativas

En este sentido, su intención sigue siendo sacar el máximo rendimiento a su inversión y esto pasa necesariamente por impulsar operaciones corporativas en Indra que le hagan ganar tamaño y capacidad de inversión.

Y aquí la principal baza es seguir adelante con una integración entre Indra y (EM&E), una operación que se abordará sí o sí, aunque ahora bajo la supervisión de Simón.

De hecho, como ya explicó este diario se han quemado todas las etapas para abordar la negociación con EM&E en las condiciones más ventajosas para Indra.

La primera fue la salida del capital hace dos semanas de los Escribano, tras la venta de su 14,5% de la compañía y su salida del consejo de administración.

Fusión con EM&E

Y ahora con la no renovación de De los Mozos. Las dos líneas rojas de la SEPI pasan porque no se valorará en más de 1.500 millones la empresa de los Escribano; y la segunda es que siempre tendrán el control de la empresa resultante.

Pese a que no han empezado formalmente las negociaciones parece haber acuerdo entre las partes en que en un futuro consejo -de la empresa ya fusionada- Ángel no será uno de los vocales. Todo ello para alejar cualquier sospecha de conflicto de interés.

Pero todavía falta mucho para cerrar la operación. Es por ello que en Indra no cierran la puerta a futuras operaciones que no incluyan a EM&E. Hay consenso de que es ineludible crecer de manera inorgánica, y que los Escribanos son la primera opción. Pero no es la única.