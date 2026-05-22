Riquelme tranquiliza a los accionistas de Cox ante su carrera por el Real Madrid: "Confío en el equipo directivo"

Nacho Moreno, actual CEO de Cox, asume también el cargo de consejero ejecutivo tras la dimisión de Alejandro Fernández Ruiz.

Cox cambia su denominación a Cox Infrastructure Group y trasladará su sede social al Puerto de Sevilla, con una inversión de 30 millones de euros en las nuevas instalaciones.

Riquelme ha confirmado que anunciará este sábado si competirá finalmente contra Florentino Pérez en las elecciones del Real Madrid.

Enrique Riquelme ha tranquilizado a los accionistas de Cox asegurando su confianza en el equipo directivo, pese a su posible candidatura a la presidencia del Real Madrid.

La intención de presentarse a las elecciones ha sido comunicada; la decisión firme de competir con Florentino Pérez, no. Será este sábado cuando Enrique Riquelme, presidente de Cox, ponga fin al misterio, Mientras tanto, ha lanzado un mensaje tranquilizador a los accionistas de la compañía.

"Con independencia de la decisión final [con respecto a la candidatura al club blanco] tengo plena confianza en el equipo directivo de Cox", ha sostenido durante su discurso ante la junta de accionistas celebrada este viernes en Sevilla.

O sea, una cosa es la decisión y eventual carrera electoral contra Florentino Pérez; otra el camino de la empresa, que sigue su hoja de ruta prevista y en las mismas manos con las que ha crecido en el último año, el de la compra de Iberdrola México.

"Hay que estar preparado", le ha dicho Riquelme a la numerosa prensa apostada a la salida de la junta de accionistas para saber si este elogio a la junta directiva es señal inequívoca de que espera tener otras tareas dentro de pocas semanas.

Sin dar más detalles, ha subrayado que, en el Real Madrid, busca conformar una candidatura "que recupere los valores del club". "Algunos de ellos se han deteriorado en los últimos años", ha apostillado.

El mensaje de Riquelme ante los accionistas se antojaba un poco inevitable. La cita sevillana, no en vano, llega el día después de transmitir formalmente su intención de presentarse a unas eventuales elecciones por la presidencia del Real Madrid.

Ahora queda el paso final. Hay que presentar la documentación, especialmente los avales, para que la candidatura sea validada y se confirmen entonces comicios, y el propio Riquelme ha emplazado a este sábado para anunciar definitivamente si avanza compite contra Pérez.

Expectación

Consciente de que el asunto está en el centro de la actualidad , Riquelme ha querido realizar una "breve mención personal" ante los accionistas sobre lo que está sucediendo.

Ante "determinadas informaciones relativas a una posible candidatura" y sin que esté claro qué hará Riquelme, el provenir de la Cox no tiene por qué verse afectado si la carrera electoral de su presidente prospera.

Hay confianza en el equipo directivo. También en el consejo, en cuyo núcleo se han anunciado precisamente cambios esta semana. El más relevante ha sido la marcha de Alejandro Fernández Ruiz, antiguo CEO de la constructora china que pagó al Grupo Zapatero, que ha dimitido este miércoles.

Tras su salida, Cox ha nombrado consejero ejecutivo a su consejero delegado, Nacho Moreno, cargo que compaginará con sus funciones como CEO. Moreno ha asegurado que Riquelme estará presente en el día a día de la compañía aunque su candidatura en el Real Madrid salga adelante.

Cambio de denominación y nueva sede

Al margen de esta cuestión, la junta de accionistas ha transcurrido de forma ordinaria. Apenas sobresale en la agenda el cambio de denominación: pasará de ser Cox ABG Group a Cox Infrastructure Group.

"Refleja mejor la realidad actual de la compañía", ha explicado Riquelme, que elimina así el último eco de la denominación Abengoa, cuyos activos sanos se adjudicó Cox en 2023.

También ha habido novedades en cuanto a la sede social de la compañía. Pasará de Palmas Altas al Puerto de Sevilla, donde se levantará la nueva sede. La decisión era conocida desde hace meses, pero se ha concretado con la presentación de algunos detalles este viernes, tras la junta de accionistas.

Así, invertirán 30 millones de euros en las nuevas instalaciones, que estarán listas en un plazo de 18 meses. Mientras tanto, Cox permanecerá con contrato de alquiler en Palmas Altas.