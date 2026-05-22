Julio Martínez avisó a Plus Ultra de que sería rescatada el mismo día que SEPI recibió el informe de Deloitte que lo avalaba

Varios contactos y reuniones con altos cargos y asesores vinculados a Zapatero y Ábalos habrían sido clave para asegurar la concesión del rescate a Plus Ultra.

Mensajes intervenidos muestran que la obtención de la ayuda era conocida por los implicados días antes de las reuniones oficiales para decidir el rescate.

El auto apunta que la concesión de la ayuda de 53 millones a Plus Ultra habría tenido un carácter político más que técnico, con gestiones previas a la recepción de los informes.

La investigación judicial revela que Julio Martínez avisó a Plus Ultra sobre el rescate el mismo día que SEPI recibió el informe de Deloitte que lo avalaba.

La investigación impulsada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, relacionada con el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, deja al descubierto una serie de dudas en torno a la concesión del préstamo de 53 millones de dinero público a la aerolínea Plus Ultra.

Es así como una parte importante de los 85 folios destinados a desgranar el presunto tráfico de influencias del 'grupo Zapatero' sugiere que el salvavidas económico entregado a la aerolínea tuvo un carácter eminentemente político y no técnico.

Uno de los indicios más llamativos es que uno de los tres informes que -según el Gobierno- avalaron técnicamente la concesión de esta ayuda llegó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el 26 de febrero de 2021. El mismo día que, como indica la investigación, Julio Martínez Martínez (Julito) conoció que la ayuda había sido concedida.

Según el auto, el día en que está fechado el Informe Legal, Fiscal y Laboral de Plus Ultra realizado por Deloitte, Julito comunicó a Camilo Ibrahim Issa (accionista de Plus Ultra desde 2017) la obtención de la ayuda pública. En los mensajes de textos intervenidos, Ibrahim le reconoce la labor prestada "agradeciendo su asesoría y guía al equipo".

Para la investigación, Julio Martínez Martínez es la mano derecha de Zapatero como representante de la sociedad Análisis Relevante y es quien gestionó el presunto tráfico de influencias que finalmente habría sido clave en la concesión de la ayuda. Era el líder de un grupo que trabajó meses buscando apoyos políticos para que Plus Ultra obtuviera los 53 millones. Gestiones por las que habría cobrado al menos el 1% del rescate.

Es así como el auto indica que Martínez sabía que le concederían la ayuda al menos cuatro días antes de que el Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) se reuniera para decidir sobre la solicitud (2 de marzo) y once días antes de que el Consejo de Ministros diera vía libre (9 de marzo).

Pero es que al menos uno de los informes decisivos se recibió al filo de esta reunión del Consejo Gestor del Fasee (con solo dos días hábiles de por medio) lo que resta credibilidad a la versión de que la operación fue avalada por tres organismos independientes y técnicos. Entonces la SEPI era presidida de forma provisional por el vicepresidente, Bartolomé Lora.

Además del informe legal de Deloitte, se citan otros dos informes financieros, de Daiwa Corporate Advisory (DC Advisory) y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Hay un cuarto informe de la Dirección General de Aviación Civil, del que el Gobierno no ha confirmado su existencia y que no se incluye en este auto.

Lo que sí indica el auto es que el informe de Deloitte está fechado el 26 de febrero y el de la AESA el 24 de febrero. Si es que el Gobierno, y la SEPI, dicen que estos informes justificaban la ayuda, es muy difícil sostener que la sociedad pública analizase su contenido en dos y cuatro días hábiles, respectivamente. Y que el Consejo Gestor tuviese tiempo de revisarlo todo al detalle antes de conceder la ayuda el 2 de marzo.

Un tiempo mínimo si consideramos que para esas fechas la solicitud de Plus Ultra ya llevaba casi seis meses en las oficinas de la SEPI y al Fasee, desde el 1 de septiembre de 2020. Era difícil decidir en dos días, lo que no se había resuelto en seis meses.

Otra prueba que apunta a que la concesión de la ayuda fue una decisión política -y no técnica- que estaba aparentemente decidida mucho antes de que se analizaran los informes técnicos definitivamente.

Pero no es la única. El auto indica que el 3 de marzo -un día después de la aprobación del Consejo Gestor- Roberto Roselli (director financiero de Plus Ultra) señala en conversación en el chat grupal (creado con todos los implicados para hacer seguimiento de la operación) que José Ángel Partearroyo (el representante de la SEPI) le había indicado que tenían que elevar a público los contratos.

En esas fechas el Consejo de Ministros todavía no analizaba el expediente (lo haría seis días después) por lo que parece arriesgado empezar a tramitar los contratos sin saber que el máximo órgano de decisión del Gobierno de España daría la luz verde.

Contactos con Zapatero y Ábalos

El 4 de marzo, Santiago Fernández Lena (responsable jurídico de Plus Ultra) comenta en el grupo que Deloitte les ha felicitado por la comisión a éxito que van a obtener y que se ponen a su disposición. Unos mensajes que siguen dando por hecho el rescate, pese a que el Consejo de Ministros todavía no lo analizaba.

Pero las dudas salpican el proceso incluso antes de que se conociera la existencia de las ayudas de la SEPI. Rodolfo Reyes (directivo relacionado con Plus Ultra) contacta en marzo de 2020 con Miguel Palomero, abogado español, para plantearle la necesidad de obtener algún tipo de salvavidas económico, solo una semana después de que se decretara el confinamiento.

Desde el primer momento, Palomero le sugiere que puede contactar con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Una semana después (30 de marzo) Reyes contacta con Ramón Gordils (embajador venezolano) para sondear la posibilidad de tener ayuda de Zapatero. Este le confirma que es posible.

Posteriormente, el 30 de abril Julio Martínez Sola ( fundador de Plus Ultra) sostiene que ha hablado once minutos con Zapatero para explicarle toda la situación y el 5 de mayo Palomero indica a Rodolfo Reyes que han hecho un acercamiento a Ia mano derecha del ministro Ábalos (Koldo García).

Reunión con Pedro Saura

El 17 de mayo, Roberto Roselli (director financiero de Plus Ultra) contacta por primera vez con Julio Martínez Martínez, Julito, quien es recomendado por Manuel Fajardo (identificado en el auto como "el hombre de Zapatero en Venezuela") y que -a su vez- es presentado por Gordils.

A partir de entonces, el interlocutor directo será Julito, identificado por los directivos de Plus Ultra como el "lacayo" de Zapatero.

El 3 de julio de 2020 se crea formalmente el Fasee de la SEPI y cuatro días después Reyes contacta nuevamente con Palomero y le urge a acercarse al ministro de Transportes, José Luis Ábalos: "Necesitamos llegar a Ábalos, a su mano derecha", dice. Y el abogado le responde "Vamos a intentarlo".

El 21 de junio se aprueba un Acuerdo por el que se establece el funcionamiento del Fasee y un día después los directivos de Plus Ultra, Sola y Roselli, se reúnen con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura (actual presidente de Correos) y su jefe de gabinete. Francisco Ferrer.

Primer contrato con Julio Martínez Martínez

Inicialmente indican que la reunión se ha producido por orden de Ábalos, aunque posteriormente reconocen que "detrás de esto está Zapatero".

"Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete. Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes. El papel del ministerio, será únicamente, "hablar" bien de las compañías, que en nuestro caso lo tenemos asegurado", indicaron los representantes de Plus Ultra presentes en la reunión en un mensaje que se reenviaron el resto de los implicados.

El 30 de julio se suscribe un contrato de prestación de servicios de asesoramiento suscrito entre Análisis Relevante SL, representada por Julio Martínez Martínez y Plus Ultra Líneas Aéreas SA, representada por Julio Martínez Sola.

El contrato, tiene una duración de 12 meses y como remuneración se estipulan pagos por un importe de 5.000 euros más IVA, haciendo un total de 72.600 euros y, iniciándose la relación mercantil entre Plus Ultra y el entorno societario de Julio Martínez Martínez.

Reunión Zapatero-Ábalos

El 20 de agosto Plus Ultra obtiene un certificado de estar al corriente de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que, en la información obtenida a tenor de requerimiento judicial dirigido a la TGSS, -dice el auto- ésta informa de la existencia de una deuda.

El 1 de septiembre Plus Ultra presentó formalmente solicitud de la ayuda ante la SEPI, acompañada de un informe emitido por PwC. En el auto se indica que valoraron contratar a Indra para esta asesoría, insinuando que era una imposición de sus contactos cercanos al Gobierno. Aunque finalmente eligen a PwC por ser una opción más barata.

El 7 de septiembre (solo una semana después de que Plus Ultra presentara la solicitud) se acredita una reunión en el Ministerio de Trabajo entre José Luis Rodríguez Zapatero y el titular del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en ese momento, José Luis Escrivá.

Esta información se extrajo de dispositivos incautados a Koldo García, donde también se habla de la celebración de un almuerzo entre José Luis Ábalos y José Luís Rodríguez Zapatero. Aunque no se especifica la fecha.

Análisis del expediente

Por otro lado, durante todo ese mes los directivos de Plus Ultra exigen resultados y -por las conversaciones- se infiere que Julio Martínez Martínez asume personalmente la interlocución con la SEPI, aunque no se detalla con quién.

El 5 de noviembre -y tras varias supuestas llamadas y contactos de Julito con SEPI- Plus Ultra paga 6.050 euros a Análisis Relevante, justificado a través del contrato de prestación de servicios de asesoramiento del 30 de julio, suscrito entre ambas sociedades.

Después de varios intercambios y requerimientos de información de la SEPI, el 2 de diciembre Plus Ultra presenta subsanación del defecto indicado concretando la ayuda pública temporal.

En ese momento, José Ángel Partearroyo, director de Participadas IV de la SEPI, indica a Roberto Roselli que ya se están contratando asesores y que empezarán en breve con el análisis del expediente. Se siguen intercambiando los requerimientos y actualizaciones de Plus Ultra a su expediente.

Pagos a Jésica Rodríguez

El 31 de diciembre, Felipe Baca (empresario peruano que presuntamente nutriría de fondos a la trama) encarga a Palomero realizar dos pagos, uno por 3. 000 euros a "Alejandra" y otro por un importe de 2. 000 euros a "Jessica". Se referían a Jesica Rodríguez García, pareja de José Luis Ábalos durante esos meses posteriores a la pandemia.

El 8 de enero aparece una conversación sobre la entrega de 20.000 euros en efectivo por parte de Palomero a Rodolfo Reyes por indicaciones de Felipe Baca. Estos fondos no tendrían como destinatario final a Rodolfo Reyes, según manifiesta el propio Rodolfo, sino un tercero, sin que del contenido del chat se pueda determinar quién sería.

El 13 de enero Roberto Roselli informa a Julio Martínez Martínez de la primera reunión formal con la SEPI y los asesores financieros y de que Partearroyo ha pedido a los asesores que aceleren el proceso y que le seguirá informando.

Una semana después, el 19 de enero se suscribe el contrato de prestación de servicios de asesoramiento y enfoque estratégico para la presentación, seguimiento y orientación de la solicitud de Ayuda al Fondo de Rescate para Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Este acuerdo se suma al de julio del año anterior.

Contrato del 1%

Se suscribe entre la sociedad Idella Consulenza Stratégica (Julio Martínez Martínez) y Plus Ultra Líneas Aéreas (Julio Martínez Sola), estimulándose como remuneración el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate equivalente a 641.300 euros.

El 23 de febrero Plus Ultra presentó su escrito modificando la solicitud del desglose de los instrumentos de la ayuda: un préstamo participativo por importe de 34 millones de euros y un préstamo ordinario por importe de 19 millones de euros, adjuntando el plan de viabilidad y el plan de reembolso definitivo.

Finalmente, la ayuda sería aprobada por el Consejo Gestor solo una semana después, aunque solo tres días después de esta presentación, Julito ya sabía -y así se lo comunicó a Plus Ultra- que la ayuda estaba definitivamente concedida.