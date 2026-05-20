Simón logró el consenso de todos los accionistas de Indra para apartar a De los Mozos como consejero delegado

Se prepara la integración de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), aunque la empresa sigue abierta a otras operaciones corporativas para crecer.

El ambiente en el consejo es de unidad tras la salida de los hermanos Escribano y fondos clave como Amber Capital y SAPA Placencia respaldan a Simón.

La salida de De los Mozos allana el camino para que Simón asuma funciones ejecutivas y se busque un nuevo CEO con perfil técnico y sin vinculación política.

Ángel Simón, presidente de Indra, logró el consenso total de los accionistas para no renovar el contrato del consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

El presidente de Indra, Ángel Simón, logró el consenso absoluto entre los accionistas de la cotizada para no renovar el contrato del consejero delegado, José Vicente de los Mozos, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes próximas al consejo.

En este sentido, Simón ha logrado unificar las diferentes sensibilidades de Indra tras la guerra interna de más de tres meses entre el Gobierno y los hermanos Ángel y Javier Escribano, que se saldó con la salida de éstos de la presidencia, del consejo y del capital.

Una unión en torno a su figura que permitirá seguir quemando etapas. La primera será entregar al presidente funciones ejecutivas, tras la salida del actual CEO.

Y la segunda es que se abre definitivamente la puerta a consolidar operaciones corporativas como la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Aunque no es la única opción sobre la mesa.

Pero antes hay que cerrar la llegada de un nuevo CEO. Para ello se ha encargado a una firma especializada la búsqueda de un nuevo consejero delegado, que deberá tener un perfil eminentemente técnico, sin ninguna vinculación política y que, desde el principio, debe asumir que será el número dos de Simón.

Y también hay que cerrar flecos como la indemnización de De los Mozos, aunque al tratarse de la no renovación de un contrato que expiraba este mes, no se espera que Indra tenga que desembolsar un gran montante.

Por otro lado, en relación a la salida de De los Mozos, este periódico ha sabido que nadie dentro del capital, ni dentro del consejo de administración se opuso a la salida del que desde mayo de 2023 era el responsable de la gestión y del día a día de Indra.

Es verdad -como ya informó este diario el lunes- que la operación estuvo consensuada por Simón con Moncloa y tuvo el plácet del director de la oficina económica, Manuel de la Rocha.

Pero también es verdad que a estas alturas ya nadie apoyaba a De los Mozos. Una situación radicalmente distinta a la vivida en plena guerra contra Escribano, en la que Moncloa le ofreció renovar y una importante subida de sueldo.

Del mismo modo, en la maratónica reunión del consejo de administración del Jueves Santo, los vocales independientes bloquearon la designación de Simón como presidente ejecutivo y sólo cedieron al asegurarles que la gestión estaría en manos de De los Mozos.

Sin embargo, tras sus primeras semanas como presidente no ejecutivo, Simón entendió que era imposible sentar las bases de la nueva Indra, y lograr la pacificación del consejo de administración, si De los Mozos seguía al mando.

Su perfil marcado por la anterior administración de los Escribano no encajaba en la nueva compañía. Tampoco ayudó su pasado vinculado a administraciones del Partido Popular (PP).

Es por ello que -en sintonía con la SEPI, dueña del 28% de Indra- Simón convenció a los principales accionistas de que debían buscar un nuevo consejero delegado.

Accionistas de Indra

Y la recepción fue buena. SAPA Placencia -siempre cercana al Gobierno-, Amber Capital, y todos los fondos de inversión se sumaron al cambio de gestión y cerraron filas en torno a Simón.

Para lograr esta paz accionarial han jugado a su favor dos hechos fundamentales: el Gobierno ha logrado construir un consejo fiel tras la salida de los hermanos Ángel y Javier Escribano; y al mismo tiempo se ha prometido a los fondos buscar integraciones para que rentabilicen su inversión.

En el primero de los casos, Moncloa -a través de la SEPI- ha logrado construir un consejo sin oposición. Los consejeros de la SEPI siguen fieles, ya no están los Escribano, Amber se ha plegado a las exigencias y los independientes han entendido que la mejor solución es que Indra sea pilotada por Simón.

¿Y los fondos? Amber (5%), T.Rowe (5%), David Shaw (3,5%) y Millennium (1%) controlan casi el 15% del capital por lo que su apoyo a Simón es clave para asegurar la gobernanza.

Operaciones corporativas

En este sentido, su intención sigue siendo sacar el máximo rendimiento a su inversión y esto pasa necesariamente por impulsar operaciones corporativas en Indra que le hagan ganar tamaño y capacidad de inversión.

Y aquí la principal baza es seguir adelante con una integración entre Indra y (EM&E), una operación que se abordará sí o sí, aunque ahora bajo la supervisión de Simón.

De hecho, como ya explicó este diario se han quemado todas las etapas para abordar la negociación con EM&E en las condiciones más ventajosas para Indra.

La primera fue la salida del capital hace dos semanas de los Escribano, tras la venta de su 14,5% de la compañía y su salida del consejo de administración.

Fusión con EM&E

Y ahora con la no renovación de De los Mozos. Las dos líneas rojas de la SEPI pasan porque no se valorará en más de 1.500 millones la empresa de los Escribano; y la segunda es que siempre tendrán el control de la empresa resultante.

Pese a que no han empezado formalmente las negociaciones parece haber acuerdo entre las partes en que en un futuro consejo -de la empresa ya fusionada- Ángel no será uno de los vocales. Todo ello para alejar cualquier sospecha de conflicto de interés.

Pero todavía falta mucho para cerrar la operación. Es por ello que en Indra no cierran la puerta a futuras operaciones que no incluyan a EM&E. Hay consenso de que es ineludible crecer de manera inorgánica, y que los Escribanos son la primera opción. Pero no es la única.