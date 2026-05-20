El auditor de Plus Ultra dice que la comisión del 1% del rescate para el 'grupo de Zapatero' aparecía en la contabilidad

El auditor revela que Plus Ultra carecía de liquidez dos años antes de la pandemia, aunque desconoce si esto incumplía los requisitos para recibir el préstamo.

El juez de la Audiencia Nacional sitúa a Zapatero como líder de una estructura de tráfico de influencias dedicada a beneficiar empresas a cambio de comisiones.

Idella Consulenza Strategica, vinculada a Julio Martínez y presuntamente a Zapatero, recibió 530.000 euros del rescate de 53 millones concedido a Plus Ultra.

El auditor de Plus Ultra confirma que la comisión del 1% del rescate está reflejada en la contabilidad y fue destinada a la empresa Idella.

El auditor de las cuentas de Plus Ultra (a través de Audicar), Jesús Ángel Carbajo, ha afirmado que en la contabilidad de la aerolínea figura la comisión del 1% de ese préstamo a favor del empresario Julio Martínez Martínez quien, a su vez, contrató los servicios de su amigo José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en los rescates otorgados durante la pandemia, entre los que se encuentran los 53 millones a Plus Ultra.

“El juez dice en el auto que la empresa Idella, con asentamiento en Dubái, cobró el 1% del rescate de los 53 millones de euros, (...) fueron 530.000 euros. Entonces, yo le digo que esa salida de dinero sí que está reflejada, por tanto, en la propia contabilidad”, le ha preguntado el senador del PP Salvador de Foronda.

A lo que el auditor ha respondido: “Sí, eso sí”. Y ha añadido: “Sí está reflejada la salida de 531.000 euros a la empresa Idella”.

En el caso Plus Ultra, Idella Consulenza Strategica aparece como una sociedad vinculada a la presunta estructura de intermediación investigada por la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sitúa a Zapatero como "líder" de una "estructura estable y jerarquizada" de tráfico de influencias, dedicada a cobrar dinero a cambio de gestiones para beneficiar a determinadas empresas.

Calama indica que, siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, la supuesta red criminal creó al menos una sociedad offshore en Dubái, llamada Landside Dubái Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica.

Luego, esta mercantil suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate. Es decir, 530.000 euros.

Análisis Relevante

De hecho, desde Audicar también ha desvelado que vio “alguna factura” de la empresa Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, confirmando que al menos hubo una operación financiera.

La comparecencia del auditor de Plus Ultra se ha producido un día después de la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por este caso, aunque Jesús Ángel Carbajo ha dicho que no conoce el auto del magistrado.

Del mismo modo, el auditor de Plus Ultra ha reconocido que la aerolínea no tenía liquidez dos años antes de la pandemia, aunque desconoce si eso no cumplía los reglamentos europeos para luego optar posteriormente al préstamo.

Asimismo, ha dicho que él sí que conoce los accionistas de Plus Ultra, desvelando que se han ido produciendo diferentes cambios y ha mostrado sus dudas de que la presidenta de la SEPI María Belén Gualda desconociera estas modificaciones.

Recientemente, Plus Ultra ha reelegido a Audicar como empresa auditora de sus cuentas para el ejercicio 2026, como viene haciendo desde hace años.