Ángel Simón activa la salida del CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, para enterrar la etapa de los Escribano en la compañía

Se contempla que Ángel Simón asuma funciones ejecutivas en la compañía tras la designación del nuevo consejero delegado.

La marcha de De los Mozos facilita la posible integración de Indra con EM&E, la empresa de los hermanos Escribano, valorada en 1.500 millones de euros.

La salida de De los Mozos supone el cierre definitivo de la etapa de los Escribano en Indra, quienes ya vendieron su participación y abandonaron el consejo.

Ángel Simón, presidente de Indra, ha iniciado el proceso para buscar un nuevo CEO tras pactar con el Gobierno la salida de José Vicente de los Mozos.

El presidente no ejecutivo de Indra, Ángel Simón, ha abierto un proceso de selección para el puesto de consejero delegado, tras pactar con el Gobierno la salida del actual CEO, José Vicente de los Mozos.

La compañía ha comunicado a última hora de este lunes la apertura de este proceso de selección y la no renovación de José Vicente de los Mozos, cuyo mandato expiraba antes de este verano. De los Mozos seguirá hasta que concluya la sucesión.

"En el marco del proceso previo a la convocatoria de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, ante el inminente vencimiento de su mandato y debido a la no continuidad de José Vicente de los Mozos, la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad, de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración, ha puesto en marcha en el día de hoy un proceso de selección de un candidato a consejero delegado", han indicado la compañía al mercado.

Hasta este momento, la renovación de De los Mozos se daba por segura e incluso el directivo había realizado varias comparecencias públicas dando a entender que se mantendría al menos cuatro años más al mando de Indra.

De hecho, durante uno de los consejos de alto voltaje de marzo en los que se trató la continuidad de Escribano se puso sobre la mesa una propuesta de renovación para De los Mozos, incluso con una importante subida salarial.

Ello, porque De los Mozos había sido fiel al Gobierno y a Moncloa en la guerra que desde comienzos de año emprendieron contra el ex presidente, Ángel Escribano.

Pero todo ha cambiado en las últimas semanas. Y en las últimas horas. Moncloa ha decidido que había que pasar página y acabar con cualquier tipo de legado de los Escribano, del que el todavía CEO fue su principal colaborador.

Un movimiento que se entiende si lo relacionamos con la salida de los Escribano de Indra tras vender su 14,5% del capital y abandonar toda representación en el consejo de administración.

Y en este puzle no encajaba De los Mozos, pese a mostrar fidelidad con el Gobierno en los últimos meses. La duda es saber si es que ahora Ángel Simón tomará las riendas de la compañía con poderes ejecutivos.

Recordemos que su nombramiento se produjo en medio de un consejo dividido y que su designación se saldó por la mínima, precisamente para acotar sus poderes ejecutivos.

Los fondos y los consejeros independientes recelaron de que Simón tuviese el control de la gestión y forzaron su nombramiento solo con poderes institucionales. Para reforzar a De los Mozos.

No obstante, este diario ya advirtió hace unas semanas que el plan de Moncloa -tras la salida definitiva de Escribano- pasaba por asegurarse la marcha de los hermanos del capital, pero además dar todo el protagonismo a Simón.

Es así como las fuentes consultadas apuntan a que, efectivamente, Simón podría tener funciones ejecutivas -como las de Marc Murtra- una vez que se designe al nuevo consejero delegado en las próximas semanas.

Integración de Indra y EM&E

Con todo, paradójicamente la salida de De los Mozos es otro paso más que allana la negociación para una eventual integración entre Indra y EM&E, la empresa de los hermanos, Ángel y Javier Escribano.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras, el pacto con el Gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue que abandonaran la participada por el Estado para encarar en condiciones cualquier intento de fusión.

Unas negociaciones que parten de una valoración inicial de 1.500 millones de euros para cualquier tipo de operación con la empresa de los Escribano.

En principio, sobre la mesa están todas las opciones. Indra podría comprar Escribano con efectivo -aunque tiene poca liquidez- o mediante un canje de acciones en el que se garantice el control de la empresa resultante para la SEPI.