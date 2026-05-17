The Champions Burger se abre camino como 'salvavidas' del sector: "Tengo 1.000 hamburgueserías en espera"

La expansión de The Champions Burger coincide con un ajuste en el sector, convirtiéndose en un escaparate clave para marcas grandes y pequeñas.

Participar en el evento puede multiplicar hasta por siete la facturación de una hamburguesería respecto a un local convencional.

El festival cuenta con una lista de espera de 1.000 hamburgueserías interesadas en participar y en 2025 recorrerá más de 60 ciudades.

The Champions Burger se consolida como un salvavidas para el sector de las hamburgueserías ante la ralentización del consumo.

¿Está pinchando la burbuja de las hamburguesas? Depende, podría responder José Morales, cofundador del evento que lleva la contraria al sector: mientras las hamburgueserías notan un frenazo, The Champions Burger no deja de crecer.

En parte porque el festival, creado hace ocho años, está adquiriendo el inesperado rol de salvavidas en medio de un mar de empresas que, superado el boom de burguers –especial mención a la fiebre smash–, busca ahora sobrevivir en medio de un brusco ajuste.

"Todos notamos que hay una ralentización del consumo y una mayor selección del gasto", alertó hace pocos meses en EL ESPAÑOL-Invertia Daniel Agromayor, director general de la compañía en España y Portugal.

"Si las cosas siguen así, habrá una selección natural porque no hay pista de baile para todos", continuó. Hay que hacerse ver para sobrevivir y The Champions Burger, apuntan diferentes fuentes del sector, empieza a adquirir en este escenario tintes de Royal Albert Hall.

Morales es consciente. Aquí, remarca, se viene a hacerse notar. "Las empresas que vienen saben que además de vender una hamburguesa, hacen una propuesta gastronómica brutal. El que va a un restaurante busca una experiencia distinta totalmente a la que a la que puede vivir en un evento gastronómico como el nuestro", apunta en entrevista con este periódico.

Lista de espera

El cofundador de The Champions Burger, idea nacida hace ocho años, asegura tener "1.000 hamburgueserías en lista de espera" para participar en este festival ambulante que el año pasado recorrió 57 ciudades, entre ellas París y Oporto.

En total, sumán más de ocho millones de visitantes y 100 millones de facturación. Y siguen creciendo con una gira que incorpora este año a Dos Hermanas (Sevilla) y Marbella. Andalucía, por su tamaño, va ganando también peso para el negocio tras invertir en esta comunidad 5,8 millones de euros en 2025.

El efecto 'llamada' que está ganando el festival tiene que ver, en parte, con el despliegue que realizan. Un escenario al que las empresas grandes y otras modestas van a lucirse a lugares como Mestalla o el estadio del Espanyol.

"Al final yo hago un montaje muy grande en un estadio de fútbol donde la gente lo que quiere es entrar y disfrutar de lo que es una experiencia gastronómica distinta a lo que es ir a un restaurante", explica Morales.

Una de las hamburguesas que compiten en el festival.

Allí compiten entre 15 y 18 hamburgueserías gourmet por evento para alzarse con el título de la mejor del país. El precio promedio son 12,95 euros por hamburguesa. La esperanza: que el cliente quiera repetir y acuda al local.

Visibilidad

La lista de espera que tienen ya –"un dato muy significativo", remarca Morales– da una idea de la percepción que el evento está ganando en medio de la lucha por la supervivencia de todos aquellos restaurantes que notan ya el enfriamiento del sector burger y están agudizando el ingenio y ajustando márgenes para salir adelante.

También lo es la propia expansión de The Champions Burger, extremadamente rápida justo cuando el mercado empezó a notar el enfriamiento: en 2024 fueron a 21 ciudades; en 2025, fueron 57 y ahora esperan superar este año sin problemas las 60 paradas.

Entrar en el evento puede suponer para algunas empresas facturar hasta siete veces lo mismo que podrían vender en un local normal, señalan algunos participantes del evento, que insisten en el "caché" que da entrar en la rueda.

¿Es una buena alternativa de negocio participar entonces en este tipo de festival? "Sí, totalmente", asegura el cofundador de The Champions Burger. Ocho años más tarde, se han convertido en una esperanza para cientos de marcas. Dicho de otra forma: más rentables que nunca