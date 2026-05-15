La junta de accionistas de Grifols votará la posibilidad de ampliar el capital en un 50%

La junta decidirá sobre la posible admisión de las acciones Clase A en el Nasdaq y la reelección de dos consejeras.

También se someterá a votación la reducción de hasta un 10% del capital mediante la amortización de acciones propias.

Se contempla excluir el derecho de suscripción preferente hasta un 20% del capital en las ampliaciones.

La junta de accionistas de Grifols votará el 18 de junio la posibilidad de ampliar el capital en un 50% en cinco años.

El consejo de administración de Grifols ha convocado la junta general de accionistas de la empresa el 18 de junio en segunda convocatoria, que deberá votar si dota al consejo de la facultad de ampliar el capital social de la compañía en un 50% en un plazo de cinco años, pudiendo ejecutarse en una o varias veces.

El mismo punto del orden del día contempla la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente en las correspondientes ampliaciones de capital hasta un límite del 20% del capital social, según la documentación remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, se someterá a votación la posibilidad de una reducción de un máximo del 10% del capital social mediante la amortización de acciones propias de Clase A y Clase B que la empresa tiene en autocartera.

Por otro lado, la junta votará que el consejo pueda solicitar la admisión a negociación de las acciones ordinarias de Clase A en el mercado Nasdaq.

También se votará la reelección de Montserrat Muñoz y Susana González como consejeras de la compañía.

Los últimos hitos corporativos de Grifols son la mejora de resultados del grupo en el primer trimestre de 2026, la refinanciación de su deuda de 2027 con un crédito de 5.300 millones hasta 2033, y el avance de su plan para sacar a bolsa una parte minoritaria de su negocio 'Biopharma' en Estados Unidos.