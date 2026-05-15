Ercros pierde 13,6 millones en el primer trimestre, antes de la entrada de Bondalti

La empresa prioriza su exclusión de bolsa mediante una OPA liderada por Bondalti y busca reforzar su posición financiera e integrar sinergias operacionales.

La deuda financiera neta de Ercros aumentó en 43,59 millones, alcanzando los 168,58 millones de euros a 31 de marzo.

Las ventas de productos de la compañía química cayeron un 16,7% respecto al año anterior, situándose en 143,95 millones de euros.

Ercros registró pérdidas de 13,6 millones de euros en el primer trimestre de 2026 y un ebitda ajustado negativo de 1,04 millones.

Ercros registró pérdidas de 13,6 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un ebitda ajustado negativo de 1,04 millones y una contribución generada por las ventas de productos y la prestación de servicios de 51,96 millones.

El importe total de las ventas de productos de la compañía química fue de 143,95 millones de euros, frente a los 172,76 alcanzados un año atrás, 28,81 millones menos (-16,7%), informa en un comunicado este viernes.

El flujo de caja libre (FCL) generado fue de -33 millones, resultado de restar del ebitda 11,28 millones de inversión; 18,43 millones de circulante; 0,43 millones de pagos de provisiones, y 1,82 millones de resultados financieros netos.

La compañía comenzó el año con una deuda financiera neta de 125 millones de euros que a lo largo del primer trimestre aumentó en 43,59 millones, situándola a 31 de marzo en 168,58 millones.

En relación a estos malo resultado, Ercros informó de que continúa viéndose afectada "por una demanda persistentemente débil, unos costes energéticos elevados y una intensa competencia procedente de países extracomunitarios".

Prioridades

Por otro lado, el equipo gestor ha definido como prioridad a corto plazo excluir la empresa de bolsa a través de una OPA de exclusión que formularía Bondalti Iberica, S.L.U., para dar al equipo de administración más flexibilidad en la ejecución del plan de transformación previsto.

También prioriza reforzar el posicionamiento financiero e invertir el ciclo de resultados negativos, e integrar equipos y procesos para capturar sinergias operacionales lo antes posible.

En cuanto a la integración con Bondalti, Ercros afirma que se está desarrollando "según el plan previsto, con normalidad y dinamismo" por parte de los equipos de ambas compañías.