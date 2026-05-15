Associa, el mayor administrador de fincas del mundo, entra en Europa con la compra del 80% de Mediterráneo a Corpfin

Mediterráneo conservará su marca, sede en Alicante y equipo directivo, en el marco de un plan estratégico para gestionar hasta 200.000 comunidades en España.

La operación supone la salida de Corpfin Capital del accionariado, que había adquirido Mediterráneo en enero de 2023.

El 20% restante de Mediterráneo permanece en manos de su presidente y consejero delegado, Carlos Felipe.

Associa, líder mundial en administración de fincas, ha adquirido el 80% de Mediterráneo Global Services, marcando su entrada en Europa.

El grupo estadounidense Associa, líder mundial del sector de administración de fincas, ha adquirido el 80% del capital de Mediterráneo Global Services, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la compañía española y consolidar su liderazgo en el mercado nacional.

La operación, cuyos datos financieros no han trascendido, supone la entrada de Associa en Europa. Previsiblemente, construirá un vertical de administración de fincas en el Viejo Continente con futuras compras de carteras o compañías, tal y como ha podido saber este periódico.

El 20% restante del capital de Mediterráneo seguirá en manos del presidente y consejero delegado, Carlos Felipe.

La transacción supone la salida del accionariado de Corpfin Capital, que adquirió el 80% del capital de Mediterráneo en enero de 2023.

La alianza con Associa culmina tres años de profunda transformación del grupo, que ha pasado de gestionar, aproximadamente, 4.000 a 10.000 comunidades (con más de 400.000 propietarios atendidos y un equipo de 500 profesionales); ha profesionalizado su gestión y ha desplegado nuevas capacidades operativas y tecnológicas, logrando casi triplicar su beneficio operativo durante este periodo.

España cuenta con cerca de 850.000 comunidades de propietarios, en las que reside el 70% de la población.

Este mercado, que mueve 40.000 millones de euros al año, afronta un proceso de transformación y consolidación. Las nuevas exigencias regulatorias, la transición energética y la creciente demanda de inmediatez y digitalización por parte de los clientes en la era de la inteligencia artificial están acelerando un cambio radical en un sector muy atomizado y con necesidad de profesionalización, escala y modernización tecnológica.

Plan estratégico

Associa, líder mundial del sector, atiende a más de 7,5 millones de residentes y cuenta con más de 20.000 empleados distribuidos en más de 300 oficinas en Estados Unidos, Canadá y México.

La entrada de Associa en el accionariado de Mediterráneo se enmarca en el plan estratégico a diez años de la compañía española, orientado a alcanzar 200.000 comunidades bajo gestión y una cuota aproximada del 25% del mercado nacional.

Mediterráneo conservará su marca, su sede en Alicante y su equipo directivo actual, liderado por el presidente y consejero delegado, Carlos Felipe.