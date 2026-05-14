El magnate Aristrain, a juicio una década después de que el fiscal pida para él 64 años de cárcel y multa de 1.100 millones

Las claves

Las claves Generado con IA José María Aristrain de la Cruz, magnate del acero, será juzgado el próximo jueves por la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía solicita para Aristrain penas que suman 64 años de cárcel y multas superiores a 1.100 millones de euros. El Ministerio Público le acusa de varios delitos de fraude a Hacienda y reclama una indemnización de casi 211 millones de euros a la Agencia Tributaria.

El magnate del acero José María Aristrain de la Cruz irá a juicio el próximo jueves ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía, en un escrito de acusación fechado en noviembre de 2016, hace casi una década, solicita para él penas que suman 64 años de cárcel y multas por valor de más de 1.100 millones de euros.

El Ministerio Público le acusa de haber cometido varios delitos de fraude a Hacienda.

De hecho, en su escrito, consultado por EL ESPAÑOL-Invertia, la Fiscalía también solicita que Aristrain indemnice con casi 211 millones de euros a la Agencia Tributaria, en concepto de responsabilidad civil por las cuotas defraudadas.

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