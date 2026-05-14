Factorial adquiere la gallega Yepcode para potenciar su plataforma empresarial y de recursos humanos

Factorial planea triplicar su equipo en Galicia en 2026 y continúa su expansión internacional tras alcanzar el estatus de unicornio en 2022.

La operación incluye la apertura de una nueva oficina de ingeniería en A Coruña y la incorporación del equipo de YepCode, con Marcos Muíño como Engineering Director.

Factorial ha adquirido la gallega YepCode para reforzar su plataforma de recursos humanos y operaciones empresariales impulsada por IA.

Factorial, la plataforma de recursos humanos y operaciones empresariales impulsada por IA, ha anunciado la adquisición de YepCode, una plataforma de integraciones y automatización orientada a desarrolladores.

La operación "refuerza la capacidad de Factorial para ofrecer integraciones inteligentes basadas en IA en entornos de software empresarial complejos", y marca la apertura de una nueva oficina de ingeniería de Factorial en A Coruña, Galicia, resumen desde la startup.

YepCode nació en 2021 como spin-off de una empresa de servicios de desarrollo fundada por Marcos Muíño García, Felipe Peña Pita y César Suárez, y tiene su sede en Oleiros, A Coruña.

Todo el equipo se incorpora a Factorial como parte de la adquisición. Muíño asumirá el cargo de Engineering Director.

Factorial ya cuenta con, aproximadamente, diez ingenieros sénior en Galicia y prevé al menos triplicar el equipo en la región a lo largo de 2026. La oficina estará plenamente operativa en los próximos meses.

Fundada en 2016 en Barcelona, Factorial ofrece una plataforma de operaciones empresariales impulsada por inteligencia artificial que ayuda a más de 15.500 empresas en más de 10 países a optimizar sus procesos y tomar mejores decisiones.

En 2022, la compañía alcanzó el estatus de unicornio y continúa su expansión con el objetivo de convertirse en la solución más completa y fácil de usar para empresas de todos los tamaños.

Hace un año, General Catalyst amplió su inversión en Factorial con 120 millones de dólares (110 millones de euros) extra hasta elevar su inyección total a los 200 millones de dólares (183 millones de euros), pulmón financiero que ahora Factorial ha empleado para adquirir YepCode.