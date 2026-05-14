El consejero delegado de GameStop amenaza con hacer una opa hostil sobre eBay

El consejo de administración de eBay rechazó la oferta por considerarla poco creíble, con dudas sobre la financiación y los riesgos operativos.

El consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, amenaza con lanzar una opa hostil sobre eBay tras el rechazo del consejo de administración de la plataforma.

El consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, ha expresado su disposición a trasladar directamente a los accionistas de eBay la propuesta de adquisición de 55.500 millones de dólares (47.360 millones de euros) planteada por la cadena de tiendas de videojuegos tras ser esta rechazada por el consejo de administración de la plataforma de comercio electrónico.

En un correo electrónico remitido al presidente del consejo de eBay, Paul Pressler, el máximo ejecutivo de GameStop critica que desestimaran su oferta de 125 dólares por acción "sin analizar su contenido", advirtiendo de que planeaba someterla a la consideración de los accionistas de la plataforma, después de que su solicitud para reunirse con el consejo de administración de eBay fuera rechazada.

"[Los directivos de eBay] no deberían desestimar una propuesta de 125 dólares por acción sin analizar su contenido. Los datos económicos son claros y públicos. Los propios accionistas de eBay merecen la oportunidad de evaluarlos", escribió Cohen.

El pasado martes, el consejo de administración de eBay rechazó la oferta de compra planteada por GameStop al considerar que la propuesta "no es ni creíble ni atractiva" al tener en cuenta las perspectivas de eBay como empresa independiente, la incertidumbre sobre la financiación de la compra, el apalancamiento, los riesgos operativos y la estructura de liderazgo resultante, así como las implicaciones de estos factores en la valoración, la gobernanza y los incentivos para los ejecutivos de GameStop.

"El consejo de administración de eBay confía en que la compañía, bajo su actual equipo directivo, está bien posicionada para seguir impulsando un crecimiento sostenible, ejecutar con disciplina y generar valor a largo plazo para nuestros accionistas", indicó entonces el presidente del consejo de eBay.

El pasado 3 de mayo, GameStop, la empresa que protagonizó en 2021 de la fiebre de las acciones 'meme', anunció una oferta de adquisición no vinculante en efectivo y acciones valorada en 55.500 millones de dólares para hacerse con el 100% de eBay.

La propuesta de GameStop contempla el pago de 125 dólares por cada acción de eBay, de los que el 50% se abonará en efectivo y el otro 50% en acciones ordinarias de GameStop, que ya cuenta con una participación del 5% en el portal de subastas a través de derivados y la titularidad efectiva de acciones ordinarias.