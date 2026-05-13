La creación de empresas bate récord desde 2007 en marzo tras crecer un 35% y superar las 14.300 sociedades

Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana lideraron los mayores incrementos en creación de empresas por comunidades autónomas.

En marzo se disolvieron 2.342 empresas, un 17,9% más que en 2025, principalmente de los sectores comercio, construcción e inmobiliario.

El capital suscrito para nuevas sociedades se duplicó, llegando a casi 848 millones de euros, y el capital medio aumentó un 68,6% respecto al año anterior.

La creación de empresas en España creció un 35% en marzo, alcanzando 14.307 nuevas sociedades, la cifra más alta desde 2007.

El número de nuevas sociedades mercantiles se disparó un 35% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 14.307 empresas, su cifra más elevada en cualquier mes desde marzo de 2007, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte de marzo, la constitución de empresas encadena tres meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades se multiplicó por más de dos, hasta rozar los 848 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 59.271 euros, aumentó un 68,6% en relación a marzo de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en marzo se disolvieron 2.342 empresas, cifra un 17,9% superior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 75 sociedades cada día del mes de marzo.

En concreto, de las 2.342 empresas que se disolvieron en marzo, 1.992 lo hicieron voluntariamente, un 22,4% más que en igual mes de 2025, mientras que 149 se disolvieron tras una fusión (+1,4%) y 201 desaparecieron por otras causas (-5,2%).

El 17,2% de las sociedades mercantiles que se crearon el pasado mes de marzo se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 16,5% a la construcción. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 21,2% pertenecía al comercio, el 13,8% a la construcción y otro 13,8% a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 15% en marzo en tasa interanual, hasta las 3.006 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.709,2 millones de euros, cifra un 7,2% inferior a la de marzo de 2025, mientras que el capital medio fue de 568.611 euros, un 19,4% menos.

Por CCAA

En tasa mensual, la constitución de empresas subió un 12,8%, mientras que las disoluciones bajaron un 7,9%.

Según Estadística, todas las comunidades autónomas crearon el pasado mes de marzo más empresas que en igual mes de 2025.

Los mayores repuntes interanuales se los anotaron Castilla-La Mancha (+70,6%), Extremadura (+54%), Cataluña (+49%), Galicia (+46,5%) y Comunidad Valenciana (+39%).

Por su parte, los aumentos menos pronunciados se dieron en Cantabria (+13,5%), Aragón (+11%), Navarra (+4,8%) y Baleares (+3,1%).