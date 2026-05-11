BBVA entra como accionista en Deployment Company, una nueva filial de OpenAI
También apoyan inversores como TPG, Advent, Bain Capital o Brookfield.
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Las claves
Generado con IA
BBVA se convierte en accionista y socio fundador de Deployment Company, nueva filial de OpenAI enfocada en sistemas de inteligencia artificial para empresas.
La inversión inicial en Deployment Company es de 4.000 millones de dólares, con OpenAI manteniendo el control y la mayoría de la participación.
OpenAI ha adquirido la consultora Tomoro para dotar de capacidades iniciales a la filial, integrando a 150 ingenieros y especialistas en IA.
Otros accionistas destacados incluyen TPG, Advent, Bain Capital, Brookfield, Goldman Sachs, SoftBank y firmas de consultoría como Bain & Company, Capgemini y McKinsey.
BBVA será uno de los accionistas y socios fundadores de OpenIA Deployment Company, una nueva filial de OpenAI que estará centrada en ayudar a las empresas a construir y desplegar sistemas de IA, según ha anunciado este lunes.
La inversión inicial es de 4.000 millones de dólares (3.394 millones de euros). El control y la mayoría de la participación estará en manos de OpenAI. Para dotarla de capacidades desde un inicio, OpenAI ha acordado adquirir Tomoro, una ingeniería y consultora de IA con una plantilla de unos 150 ingenieros y especialistas.
Junto con BBVA participan otros 18 accionistas del sector financiero y de consultoría. El grupo inversor ajeno a OpenAI está liderado por TPG y también participan Advent, Bain Capital y Brookfield como socios fundadores colíderes.
Por debajo, como socios fundadores, se encuentra el propio BBVA, B Capital, Emergence Capital, Goanna, Goldman Sachs, SoftBank, Warburg Pincus y WCAS. Como inversores también están Bain & Company, Capgemini y McKinsey.
"La IA está dando lugar a una era de abundancia sin precedentes; sin embargo, capitalizar ese potencial en el ámbito empresarial requiere el talento, las capacidades y los socios adecuados para ayudar a las organizaciones a capturar su valor de forma estructural y a gran escala", ha afirmado el responsable de Datos de BBVA, Antonio Bravo.
Deployment Company "integrará a sus ingenieros dentro de las compañías para ayudarles a construir sistemas fiables de IA directamente en sus flujos de trabajo, herramientas, controles y procesos de negocio y acelerar la adopción de la IA a escala", ha explicado BBVA.
Ya a finales de 2025, el banco cerró una alianza estratégica para impulsar los servicios financieros a través de la IA. Con arreglo a ello, el banco tiene acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI y ambos crean conjuntamente soluciones para que BBVA acelere su estrategia de transformación.