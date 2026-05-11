BBVA entra como accionista en Deployment Company, una nueva filial de OpenAI

Otros accionistas destacados incluyen TPG, Advent, Bain Capital, Brookfield, Goldman Sachs, SoftBank y firmas de consultoría como Bain & Company, Capgemini y McKinsey.

OpenAI ha adquirido la consultora Tomoro para dotar de capacidades iniciales a la filial, integrando a 150 ingenieros y especialistas en IA.

La inversión inicial en Deployment Company es de 4.000 millones de dólares, con OpenAI manteniendo el control y la mayoría de la participación.

BBVA se convierte en accionista y socio fundador de Deployment Company, nueva filial de OpenAI enfocada en sistemas de inteligencia artificial para empresas.

BBVA será uno de los accionistas y socios fundadores de OpenIA Deployment Company, una nueva filial de OpenAI que estará centrada en ayudar a las empresas a construir y desplegar sistemas de IA, según ha anunciado este lunes.

La inversión inicial es de 4.000 millones de dólares (3.394 millones de euros). El control y la mayoría de la participación estará en manos de OpenAI. Para dotarla de capacidades desde un inicio, OpenAI ha acordado adquirir Tomoro, una ingeniería y consultora de IA con una plantilla de unos 150 ingenieros y especialistas.

Junto con BBVA participan otros 18 accionistas del sector financiero y de consultoría. El grupo inversor ajeno a OpenAI está liderado por TPG y también participan Advent, Bain Capital y Brookfield como socios fundadores colíderes.

Por debajo, como socios fundadores, se encuentra el propio BBVA, B Capital, Emergence Capital, Goanna, Goldman Sachs, SoftBank, Warburg Pincus y WCAS. Como inversores también están Bain & Company, Capgemini y McKinsey.

"La IA está dando lugar a una era de abundancia sin precedentes; sin embargo, capitalizar ese potencial en el ámbito empresarial requiere el talento, las capacidades y los socios adecuados para ayudar a las organizaciones a capturar su valor de forma estructural y a gran escala", ha afirmado el responsable de Datos de BBVA, Antonio Bravo.

Deployment Company "integrará a sus ingenieros dentro de las compañías para ayudarles a construir sistemas fiables de IA directamente en sus flujos de trabajo, herramientas, controles y procesos de negocio y acelerar la adopción de la IA a escala", ha explicado BBVA.

Ya a finales de 2025, el banco cerró una alianza estratégica para impulsar los servicios financieros a través de la IA. Con arreglo a ello, el banco tiene acceso preferente a las capacidades más avanzadas de OpenAI y ambos crean conjuntamente soluciones para que BBVA acelere su estrategia de transformación.