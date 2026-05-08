Las pymes, frente al precipicio de la quiebra: las insolvencias se disparan a máximos por la subida de costes laborales

Los costes operativos de las pymes han subido un 25% desde 2019, reduciendo sus beneficios y poniendo en riesgo la viabilidad de muchas, especialmente ante la subida de los combustibles.

El fuerte aumento de los costes laborales, especialmente por la subida del salario mínimo, ha impactado más en las empresas pequeñas, que no pueden acceder a economías de escala.

Las micropymes son las más afectadas, con un incremento del 19,5% en insolvencias, mientras que en las empresas medianas los concursos han caído un 26,8%.

Las insolvencias de pymes en España han alcanzado máximos históricos, con un aumento del 15% en los concursos de acreedores entre 2024 y 2025.

El PIB de España crece. Sin embargo, la mejora de la economía no es homogénea. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que forman buena parte del tejido productivo español, pasan por una situación complicada. Los incrementos de costes que afrontan en los últimos años, especialmente los laborales, les están pasando factura. De hecho, el número de pymes que se asoman al abismo de la quiebra está en máximos.

Los datos presentados por Cepyme apuntan en esta dirección. El cuarto trimestre de 2025 cerró con 3.212 concursos de acreedores convocados por pymes y micropymes. Se trata de la segunda cifra más alta de la serie histórica de esta estadística que elabora la patronal desde 2005.

También es el octavo trimestre consecutivo con incrementos interanuales de insolvencias entre las pymes. Y la subida de 2024 a 2025 es notable, con un aumento de los concursos de acreedores del 15%.

Los datos de la patronal indican que, cuanto menos tamaño tiene la empresa, más apuros pasa. La mayor subida de las insolvencias se da, precisamente, entre las micropymes, con un 19,5%.

En comparación con ellas, los concursos entre las empresas medianas se redujeron un 26,8%. "Un comportamiento diferencial respecto a lo ocurrido en las empresas de menor tamaño que resulta muy significativo y se alinea con un escenario en el que las cargas crecientes juegan en contra de la supervivencia de muchos proyectos empresariales de reducida dimensión", indica Cepyme en un informe dado a conocer este jueves.

Estas empresas de escasa dimensión "no pueden acceder a economías de escala, al tiempo que dependen en gran medida de la autofinanciación y sufren con mucha mayor intensidad el incremento de los costes, también emanados de la regulación".

Unos costes que se han disparado en los últimos años, según denuncian en la patronal. En particular, los laborales, denuncian desde Cepyme.

"En los últimos cuatro años, han aumentado a un ritmo del 4,3% anual, cuando en los cuatro ejercicios previos a la pandemia lo hicieron a un ritmo medio del 0,8% anual", recoge el texto.

"En otras palabras, en cada uno de los últimos cuatro años, los costes laborales para el conjunto de las pymes han aumentado más que en el conjunto de los cuatro años prepandémicos", añade.

La patronal indica que, de nuevo, este fenómeno se nota más en las pymes que en el resto de la empresas. "A lo largo del último lustro, de media, los costes laborales en las empresas de menor tamaño han subido un punto porcentual más cada año que en las compañías medianas", indican desde Cepyme.

"La rápida subida del salario mínimo (SMI) ha tenido un papel crucial para explicar las variaciones recogidas en el párrafo anterior", añaden. "Entre 2016 y 2026 ha aumentado un 86%, lo cual equivale a una tasa de crecimiento anual acumulado del 6,4% que explica que los costes laborales hayan subido proporcionalmente más en las empresas de menor tamaño".

¿Por qué? Desde Cepyme recuerdan que el 70% de las micropymes pagan el salario mínimo interprofesional (SMI) y, por tanto, están muy expuestas a las subidas que, anualmente, plantea el Gobierno.

En este sentido, Ángela de Miguel, presidenta de la patronal, critica que el Gobierno (concretamente, la vicepresidenta Yolanda Díaz) pueda plantear subir el SMI antes en los próximos meses, si la inflación se dispara por la guerra en Irán.

"Sería dramático para todas las empresas pequeñas", lamenta De Miguel, durante la presentación del informe.

Con todo, los costes operativos también suben dramáticamente para las pymes. Los costes operativos acumulan un incremento del 25% desde 2019, "lo que está reduciendo los beneficios".

Algo que, avisa De Miguel, amenaza con agravarse con un conflicto en Oriente Próximo que está disparando el coste de los combustibles.