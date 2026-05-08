Aprender a Emprender con Valora: cómo la sostenibilidad se convierte en ventaja competitiva para las pymes

La sostenibilidad es una inversión en el futuro de las pequeñas empresas, pues factores como la descarbonización pueden convertirse en una importante palanca de crecimiento para el negocio.

Las claves

Las claves Generado con IA La sostenibilidad se ha convertido en una ventaja competitiva clave para las pymes, siendo tan importante como el coste o la calidad. Las grandes empresas exigen criterios ESG a sus proveedores, lo que convierte la sostenibilidad en un factor relevante para atraer y retener clientes. El acompañamiento de entidades como Santander ayuda a las pymes a definir su hoja de ruta sostenible y priorizar inversiones con mayor impacto. Integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial permite a las pymes adaptarse mejor a un entorno regulatorio cada vez más exigente y asegurar su futuro.

La sostenibilidad se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas, incluso para las más pequeñas. Y en el contexto de la sostenibilidad medioambiental, en el camino hacia una economía baja en carbono, las pymes se enfrentan al reto de transformar sus negocios para ser más eficientes y competitivos.

En este nuevo episodio de ‘Aprender a Emprender’ ponemos el foco en cómo las pequeñas y medianas empresas pueden abordar la sostenibilidad de forma realista y rentable cuando disponen de una buena estrategia y el acompañamiento adecuado.

Para ello, contamos con la participación de Laura Tejada, manager de Sostenibilidad de Santander España y de Senén Ferreiro, CEO y presidente de Valora Consultores, una firma española especializada en sostenibilidad y ESG.

La sostenibilidad ya no puede esperar

Para muchas pymes, la sostenibilidad se sigue percibiendo como un objetivo a largo plazo, algo que abordar una vez el negocio se haya consolidado. Sin embargo, la realidad es que las empresas deben “pensar en la sostenibilidad en el momento de arrancar”, declara Laura Tejada, de Banco Santander.

“Ha dejado de ser algo aspiracional y ha pasado a ser una variable competitiva más. Es igual que el coste, la innovación o la calidad de los productos y puede ser una vía de diferenciación frente a la competencia”, añade Tejada.

Laura Tejada, manager de Sostenibilidad de Santander España. Javier Carbajal

Las grandes empresas exigen a sus proveedores una serie de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), por lo que la sostenibilidad es un factor importante de acercamiento y de confianza para los clientes. Para Laura Tejada, “es una cuestión de poder atender a los que son tus clientes o potenciales clientes”.

Por su parte, Senén Ferreiro, CEO de Valora Consultores, comenta que, “siendo muy honestos, vienen muy pocas pymes preguntando por la sostenibilidad porque todavía no lo tienen en su agenda”.

El papel de la banca: más que financiación

Las empresas que se adelantan ganan ventaja competitiva y, en este proceso, la banca juega un papel clave. Más allá de ofrecer financiación, entidades como Santander acompañan a las pymes en la definición de su hoja de ruta sostenible.

“Nosotros podemos acompañarles para identificar qué oportunidades hay, qué inversiones son las más rentables y las más adecuadas para su compañía”, asegura la portavoz de Banco Santander.

Senén Ferreiro, CEO de Valora Consultores. Javier Carbajal

Desde la experiencia de Valora Consultores, la sostenibilidad ha evolucionado en los últimos años desde un enfoque más innovador, debido al puro desconocimiento, a uno más estratégico. Hoy, ya no se trata solo de comunicar buenas prácticas de una empresa, sino de transformar el negocio.

El primer paso suele ser un diagnóstico. “El punto crítico es el Consejo de Administración para que puedan avanzar las cuestiones técnicas. Después, vienen cosas como un análisis del modelo de negocio para entender todos los elementos de la cadena de valor y dónde están las oportunidades de sostenibilidad”, resume Ferreiro.

A partir de ahí, se construye una hoja de ruta con acciones concretas, objetivos medibles y un seguimiento continuo. Aunque en las pymes, incide Tejada, “hay un reto porque faltan muchas capacidades internas”.

En esos casos, el acompañamiento de la entidad consiste, por ejemplo, “en ver cómo le impacta la sostenibilidad a cada uno de los distintos ámbitos de la empresa para poder priorizar esas inversiones y ver cuáles van a tener más impacto en su negocio”.

La sostenibilidad ya es un factor determinante en la competitividad de cualquier compañía y para que la transición hacia una economía verde sea una realidad, las pymes -que representan el 99% del tejido empresarial- deben formar parte de este proceso.

Las pymes que hayan integrado los criterios ambientales en su estrategia estarán mejor posicionadas para adaptarse a un entorno cada vez más regulado y exigente, demostrando que apostar por la sostenibilidad es invertir en el futuro del negocio.