¿Cómo ahorrar al repostar? Repsol mantiene sus descuentos en combustibles hasta el 31 de mayo

Repsol mantiene durante todo mayo sus descuentos en combustibles: los usuarios de la app Waylet pueden acumular ahorros de hasta 40 céntimos por litro, dependiendo de las energías contratadas actualmente.

Las claves

Las claves Generado con IA Repsol amplía sus descuentos en combustibles hasta el 31 de mayo, permitiendo a los clientes ahorrar en cada repostaje en más de 3.300 estaciones de servicio. El descuento básico para usuarios de la app Waylet es de 10 céntimos por litro, que puede aumentar hasta 50 céntimos si se combinan varios servicios de Repsol. Waylet, la aplicación de pago de Repsol, centraliza servicios y permite acumular saldo para futuras compras, recargas eléctricas y pagos de facturas energéticas. La campaña de descuentos busca aliviar el gasto de las familias ante la inestabilidad económica derivada del conflicto en Oriente Medio.

En el actual escenario económico, marcado por la inestabilidad derivada del conflicto en Oriente Medio, aliviar los gastos diarios es una prioridad para muchas familias. Por este motivo, Repsol ha decidido extender su campaña de descuentos en combustibles hasta el próximo 31 de mayo. Esta medida permite a los clientes particulares seguir ahorrando de forma sencilla en cada repostaje realizado en cualquiera de sus más de 3.300 estaciones de servicio.

Aprovechar estos beneficios es muy fácil: solo necesitas utilizar Waylet, la aplicación gratuita de pago de Repsol, al momento de abonar tu repostaje. Al pagar con la app, el descuento habitual de cliente se duplica automáticamente y se acumula como saldo para tus próximas compras.

Simplemente por ser usuario de Waylet, obtendrás 10 céntimos por litro en cada repostaje, frente a los 5 céntimos habituales. A partir de esa base, el ahorro aumenta según los servicios que tengas contratados: si cuentas con la luz con Repsol, el descuento asciende a 20 céntimos por litro, y si sumas más servicios energéticos, puedes alcanzar hasta 40 céntimos por litro.

El ahorro puede ser aún mayor para quienes combinan más servicios de la compañía: los titulares de la nueva tarjeta Waylet pueden llegar a 45 céntimos por litro, cifra que puede ascender hasta los 50 céntimos por litro si, además, tienen contratado un seguro de coche o de hogar a través de la web de Repsol.

Para Repsol, facilitar el ahorro de sus clientes es un pilar fundamental. La campaña, que se puso en marcha antes de Semana Santa coincidiendo con el estallido del conflicto en Oriente Medio, se ha prolongado para seguir ayudando a los conductores particulares con sus desplazamientos diarios y mitigar el impacto del contexto económico actual en la economía doméstica.

Estación de servicio Repsol.

Waylet: más ahorro, más comodidad

Con más de 10 millones de usuarios, Waylet se ha consolidado como una herramienta de referencia en el pago digital. Permite realizar repostajes seguros y ágiles en las estaciones de servicio Repsol, centralizando todos tus servicios en una única plataforma.

El saldo generado con cada compra se puede utilizar tanto en futuros repostajes y recargas eléctricas como en el pago de facturas de luz, gas y energía solar. A través de Waylet, es posible repostar sin necesidad de pasar por caja, gestionar la recarga de vehículos eléctricos, contratar servicios de limpieza y aspirado en Repsol Klin, abonar el estacionamiento regulado en 32 localidades y más de 46 parkings privados, además de comprar en una amplia red de establecimientos físicos y online.