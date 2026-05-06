Las claves

Las claves Generado con IA Sheridan se posiciona como agencia B2B de referencia en España, integrando consultoría, auditoría, estrategia y análisis de datos para generar crecimiento real y sostenible. La metodología de Sheridan, basada en "ecosistemas de crecimiento", alinea marketing, ventas y negocio para impactar directamente en los resultados empresariales. Entre sus casos de éxito destaca un aumento del 270% en el crecimiento interanual y la multiplicación por cuatro del ROI para una empresa de seguridad internacional. La agencia cuenta con más de 30 años de experiencia, un equipo de 50 profesionales y ha trabajado con más de 400 compañías de diversos sectores, apostando por la integración de digitalización, comunicación y tecnología.

En un contexto marcado por la digitalización, la competencia global y ciclos de venta cada vez más complejos, el mercado B2B exige un cambio de paradigma. Las empresas precisan de aliados estratégicos para generar un crecimiento real y sostenible en el tiempo.

En este escenario, Sheridan se posiciona como una de las agencias de referencia B2B en España. La compañía ha desarrollado una metodología propia basada en la creación de lo que ha denominado “ecosistemas de crecimiento”, un enfoque que integra consultoría estratégica, auditoría de mercado, diseño de estrategias y análisis continuo de datos.

El objetivo es alinear marketing, ventas y negocio bajo un mismo marco para lograr un crecimiento sostenido, con impacto directo en la cuenta de resultados.

Este planteamiento responde a las necesidades de sectores tan diversos como el industrial, energético, tecnológico o logístico, donde los procesos de decisión son largos, intervienen múltiples actores y la competencia es cada vez más exigente.

De esta manera, Sheridan apuesta por un modelo de colaboración a largo plazo, en el que actúa como partner estratégico y no solo como proveedor de servicios.

Casos de éxito

Entre sus casos de éxito más recientes se encuentran Avatrade, STIHL, Northgate, XTB, Realme, Nivea, P&G o Heineken, entre otros.

Uno de los proyectos más relevantes corresponde a una compañía de seguridad con presencia en más de 50 países, que logró incrementar un 270% su crecimiento interanual y multiplicar por cuatro el ROI en Estados Unidos tras la implementación de la propuesta tecnológica basada en IA diseñada por Sheridan.

En otro proyecto, una empresa especializada en diseño de salas blancas consiguió posicionarse como referente en su sector gracias a la creación de un ecosistema integral de comunicación y crecimiento digital.

La internacionalización es otro de los ámbitos en los que la agencia ha demostrado su capacidad. Un ejemplo es el trabajo desarrollado para una compañía española líder en ascensores, para la que diseñó un modelo digital omnicanal adaptable a los distintos mercados europeos, logrando su liderazgo en siete países.

Un equipo experto

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, la agencia ha trabajado con más de 400 compañías de sectores como construcción, energía, tecnología o automoción, y entre sus clientes figuran tanto empresas especializadas como grandes marcas internacionales.

Su equipo, compuesto por más de 50 profesionales, se estructura en cuatro áreas principales que trabajan de forma integrada: Digital, Comunicación & PR, Creatividad e Inteligencia Artificial.

Este enfoque multidisciplinar y un equipo experto le permite abordar proyectos de estrategia digital B2B, comunicación y PR, branded content, creatividad orientada a negocio, inteligencia artificial y data & analytics.

El avance de la automatización, la inteligencia artificial y la hiperpersonalización está redefiniendo el B2B. En este nuevo entorno, las empresas buscan socios capaces de anticiparse a los cambios y de conectar estrategia, tecnología y negocio. La apuesta por modelos integrados y medibles, como el de Sheridan, marca la diferencia en un mercado cada vez más competitivo.