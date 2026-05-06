Plasticosur ficha a su nuevo director general en Lidl para expandir la compañía tras rozar los 25 millones de facturación

El nuevo plan estratégico prioriza la digitalización, el enfoque en el cliente y la apertura de un nuevo establecimiento de 8.000 m² en Huelva.

La empresa andaluza, con casi 70 años de historia, roza los 25 millones de euros de facturación y cuenta con unos 160 empleados.

Trueba aporta experiencia en grandes compañías como Lidl, Bricomart y Carrefour, y sustituye a Antonio Colsa tras su jubilación.

Plasticosur cambia el paso para expandirse cuando roza ya los 25 millones de euros en facturación. Y lo hace fichando en un gigante de la distribución alimentaria, Lidl.

De allí procede el que es ya nuevo director general de Plasticosur, Santiago Trueba. Llega como relevo de Antonio Colsa, que se jubila tras haber puesto los cimientos de esta empresa familiar, pero a nadie se escapa lo significativo del nombramiento.

Porque Trueba acumula una sólida experiencia en retail en marcas de primera categoría, como son también Bricomart y Carrefour. En Lidl, donde trabajó siete años, ha llegado a gestionar entre 20 y 30 tiendas en Madrid y ha reunido conocimientos en el extranjero al pasar un año en Alemania.

Se asume que todo ese pasado de enseñanzas –es experto en definición, ejecución e impulso de estrategias comerciales y de ventas con foco en crecimiento, rentabilidad y cuota de mercado– llegue ahora a Plasticosur, una empresa familiar andaluza que muestra así hasta qué punto se está tomando en serio su proceso de profesionalización tras casi setenta años de vida.

Otra pista que deja clara esa 'obsesión' es cómo llegaron hasta Trueba.

Porque para lograr un fichaje con este currículo han recurrido a LHH, la marca de Grupo Adecco de selección de mandos medios, intermedios y directivos, que operan en el sur desde hace 5 años, bajo la dirección de Cristina García Roldán.

El salto de Plasticosur

O sea, Plasticosur va en serio. Especialmente en los últimos años, en los que la actividad de la empresa ha empezado a llamar la atención no solo en su sector.

Los herederos de la firma, Javier Palomo Romero, José Palomo Romero, Laura Garrido Romero y Javier Garrido Romero dieron en 2017 un golpe definitivo: el traslado desde el Polígono Store, donde la empresa adquirió su primera nave en 1974, a unas modernas instalaciones de 13.000 metros cuadrados en Valencina de la Concepción.

Antonio Colsa da el relevo a Santiago Trueba. Cedida.

En 2023, las familias Palomo y Garrido incorporaron a Antonio Colsa como primer director general externo a la familia fundadora. Era otro paso hacia la profesionalización.

El resultado se vio un año más tarde, al cerrar con una facturación de 23 millones de euros y un crecimiento del 6%. En 2025, el ritmo fue idéntico, rozando ya los simbólicos 25 millones de euros y con una plantilla de casi 160 trabajadores.

Todo después de completar la fusión por absorción de Plasticosur Dos SL (Huelva) en Plasticosur SA. Desde el entorno de la empresa se traslada que se trató de una operación destinada a ganar eficiencia y planificar el crecimiento con más fuerza desde una única sociedad.

A este escenario llega ahora Trueba como una pieza clave del nuevo puzle de Plasticosur, que ya ha puesto en marcha su Plan Estratégico trienal. Entre las prioridades se marca avanzar en digitalización y reforzar el enfoque centrado en el cliente.

También encontrar un espacio en Huelva que les permita dar un salto cualitativo en la provincia: aquí buscan dónde encajar un nuevo establecimiento de unos 8.000 metros cuadrados.