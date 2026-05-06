Escribano pacta con el Gobierno abandonar Indra para desbloquear la compra de EM&E por 1.500 millones

Se barajan fórmulas como la compra en efectivo, canje de acciones o la creación de una filial de defensa conjunta entre Indra y EM&E.

La operación valora EM&E en 1.500 millones de euros, cifra inferior a los 2.300 millones previos al conflicto con el Ejecutivo.

El acuerdo con el Gobierno y la SEPI exigía la salida de los Escribano de Indra para evitar conflictos de interés y facilitar la negociación.

Los hermanos Escribano han vendido su 14,3% en Indra para desbloquear la integración de su empresa EM&E con la tecnológica española.

Los hermanos Ángel y Javier Escribano vendieron este martes su participación del 14,3% en Indra con el objetivo de desbloquear las negociaciones para la integración de la cotizada española con su empresa EM&E.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes conocedoras, el pacto con el Gobierno y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue que abandonaran la participada por el Estado para encarar en condiciones cualquier intento de fusión.

Unas negociaciones que parten de una valoración inicial de 1.500 millones de euros para cualquier tipo de operación con la empresa de los Escribano.

El montante es bastante inferior a los 2.300 millones en los que se llegó a valorar EM&E antes de que estallara la guerra entre Moncloa y los hermanos y que da cuenta de que la SEPI quiere imponer ahora sus condiciones.

Es así como en los próximos días deberían retomarse las negociaciones formales que se paralizaron en marzo pasado tras diferentes informes encargados y supervisados por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Pero ahora hay voluntad de sentarse a negociar desde las dos partes y los Escribano han cumplido las primeras condiciones. Pero falta definir las fórmulas.

En principio, sobre la mesa están todas las opciones. Indra podría comprar Escribano con efectivo -aunque tiene poca liquidez- o mediante un canje de acciones en el que se garantice el control de la empresa resultante para la SEPI.

Una opción que implica que los Escribano vuelvan al capital. Algo que los hermanos ven con buenos ojos.

Pero también está la posibilidad de crear una nueva compañía solo con activos de defensa, una 'joint venture' entre Indra y EM&E. Incluso tampoco se descarta una entrada de Indra en la empresa de los Escribano con un porcentaje relevante, pero no de control.

En todo caso, el germen de las hostilidades entre el Ejecutivo y los Escribano, podría ser el principio de la resolución de todos los problemas y enterraría el hacha de la guerra que ha enfrentado a los principales accionistas desde hace más de dos meses.

El Gobierno considera que con la salida de los Escribano, del capital y del consejo de administración, se despeja cualquier tipo de duda respecto de eventuales conflictos de interés.

El origen formal -según la versión oficial de Moncloa- de toda la batalla. Semanas antes de la renuncia de Escribano a finales de marzo, la SEPI envió una carta en la que exigía la salida de Escribano de la presidencia argumentando este conflicto.

En un intento de sobrevivir, los Escribano renunciaron a la operación esperando frenar el ímpetu de Moncloa. Pero fue insuficiente ya que el Gobierno presionó hasta lograr la renuncia del hasta entonces presidente.

Nueva etapa

Con todo, ahora se abre una nueva etapa. No solo en las negociaciones para buscar una eventual fusión, sino que también en Indra.

El Gobierno insiste en que lo mejor para lograr un acuerdo o fusión es tener fuera de Indra a los Escribano. La mejor justificación también para pacificar la compañía y allanar el camino a la nueva presidencia de Ángel Simón.

Este diario ya adelantó hace casi un mes que el objetivo final del Gobierno era apartar completamente a los Escribano del capital y del consejo de administración.

De hecho, la lectura que se hizo en Moncloa, nada más lograr la salida de Ángel Escribano de la presidencia, era que nunca habría paz para la gestión de Ángel Simón, y del CEO, José Vicente de los Mozos, mientras los hermanos estuviesen presentes en la cotizada.

Colocación acelerada

En este entendido, los Escribano dieron un paso al costado que, entienden, es momentáneo. A la espera de lograr el gran objetivo que es la integración de las dos compañías.

Es así como los hermanos Ángel y Javier Escribano realizaron al cierre de mercado una colocación acelerada de sus acciones equivalentes al 14,3% del capital.

Considerando el precio de cierre de las acciones de Indra el martes, el paquete total está valorado en 1.320 millones a precios de mercado.

En términos financieros implica unas plusvalías de unos 950 millones, considerando que el total invertido por los hermanos a través de su sociedad Advanced Engineering llegó a los 380 millones en tres compras diferentes.

Sin embargo, al tratarse de un préstamo concedido por JPMorgan hay que ver cuánto realmente quedará para las arcas de los fundadores de Escribano Mechanical & Engineering.