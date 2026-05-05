Los Escribano se marchan de Indra: venden su 14,3% y salen del consejo tras dos meses de guerra con el Gobierno

La salida de los Escribano pone fin a más de dos meses de conflicto con el Gobierno por el control de la compañía.

El paquete accionarial vendido está valorado en 1.320 millones de euros a precios de mercado.

Los hermanos Ángel y Javier Escribano han vendido su 14,3% de Indra y abandonan el consejo de administración.

Fin a la guerra en Indra. Los hermanos Ángel y Javier Escribano han anunciado al cierre de mercado una colocación acelerada de sus acciones, equivalentes al 14,3% del capital de la cotizada.

Considerando el precio de cierre de las acciones de Indra durante la jornada del martes, el paquete total está valorado en 1.320 millones a precios de mercado.

Se pone fin así a una guerra de más de dos meses con el Gobierno por el control de la compañía

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