Auge y caída de los túneles del viento: dos de las grandes empresas de Madrid entran en concurso de acreedores

El sector enfrenta desafíos como el alto coste energético, la pérdida de popularidad y la competencia de otras ofertas de ocio y deportes al aire libre.

Hifly Madrid, ubicada en el centro comercial Sambil Outlet, también atraviesa dificultades económicas con un pasivo superior a 5 millones de euros.

Madrid Fly, el mayor túnel de viento de Europa, acumula pérdidas en los últimos cinco años y tiene créditos concursales por valor de 5,73 millones de euros.

Dos de las tres grandes empresas de túneles del viento en Madrid, Madrid Fly y Hifly Madrid, han entrado en concurso de acreedores.

Los túneles del viento en España y, más concretamente en Madrid, asisten a una caída de su negocio. Tanto es así, que de las tres grandes empresas que hay en la comunidad, dos de ellas se han declarado en concurso de acreedores. Hablamos de Madrid Fly y de Hifly Madrid.

La primera, ubicada en Las Rozas de Madrid (a 20 minutos del centro), se define como el mayor túnel de viento de Europa.

Ofrece la experiencia de caída libre indoor sin saltar de un avión, simulando vuelo a velocidades de 180-300 km/h mediante cuatro potentes motores que generan aire ascendente.

Madrid Fly pidió el concurso de acreedores en octubre de 2025.

Y recientemente se ha presentado el informe de la administración concursal, junto con el inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

El administrador concursal detalla que la sociedad se ha visto abocada a la insolvencia por la situación inflacionista que vivimos, la competencia en el sector y la excesiva inversión inicial.

Detalla que la compañía ha generado pérdidas en los últimos cinco años de actividad y que tiene créditos concursales por valor de 5,73 millones de euros.

Su situación es muy parecida a la de Hifly Madrid. Ubicada en el centro comercial Sambil Outlet de Leganés (Madrid) ofrece la misma experiencia de simulación de vuelo.

La compañía, junto a Hurricane Factory SL, entró en concurso de acreedores el pasado 24 de marzo con un pasivo superior a 5 millones de euros.

La juez ha nombrado a la firma Broseta Abogados como administrador concursal para tratar de encarrilar la situación.

La sociedad mantiene su actividad dentro de un procedimiento concursal en el que el deudor conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando intervenido en el ejercicio de éstas en favor de la administración concursal.

Razones

Como actividad de ocio, los túneles del viento gozaron de gran popularidad en España. Se trata de un circuito cerrado que utiliza potentes turbinas para generar un flujo de aire ascendente, permitiendo a los usuarios experimentar una sensación real de caída libre sin necesidad de saltar de un avión.

Pero la situación de estas dos empresas no es casual ahora, sino que es la respuesta a los desafíos a los que se enfrenta este negocio.

Uno de ellos es el alto coste energético, pero también la pérdida de popularidad de los simuladores de caída libre.

Además, suelen tener precios muy elevados y eso en situaciones de inflación también reduce el número de usuarios.

Por último, en Madrid existen otras ofertas de ocio como la que ofrece el centro comercial X-Madrid en Alcorcón u incluso otros deportes al aire libre.