Oesía se asocia con Nazca Capital para triplicar su cifra de negocio y multiplicar por siete el resultado en 2030

La empresa reafirma su compromiso de colaboración con Ucrania, pese a las amenazas recibidas desde Rusia por su apoyo al programa de drones ucraniano.

Oesía y Nazca lanzarán un fondo de venture capital de 150 millones para impulsar start-ups y scale-ups tecnológicas españolas y europeas.

El plan estratégico incluye una inversión de más de 250 millones de euros hasta 2030, enfocada en tecnología e I+D+i, y la creación de 3.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados.

Grupo Oesía se asocia con Nazca Capital, que adquiere una participación minoritaria del 39%, para triplicar su cifra de negocio y alcanzar 1.000 millones de euros en 2030.

El Grupo Oesía prevé triplicar su actual cifra de negocios en los próximos cinco años para llegar a los 1.000 millones de euros en 2030, con un resultado neto ese ejercicio de unos 200 millones de euros, siete veces más que ahora.

Para ello, la compañía que preside Luis Furnells dará entrada a un socio financiero estratégico, el fondo privado Nazca Capital, con una participación minoritaria y temporal (39%), con el que realizar todos los proyectos que se plantea el nuevo plan.

La empresa se plantea una inversión de más de 250 millones de euros hasta 2030, que será autofinanciada por la propia compañía. El compromiso es invertir un 45% del resultado neto cada año, prácticamente todo en tecnología e I+D+i.

Para llegar a esa cota la contratación también tendrá que ser tres veces mayor (1.500 millones), gracias al fuerte empujón del mercado global, tanto de seguridad y defensa como de consultoría tecnológica.

El plan estratégico que la empresa que preside Luis Furnells ha presentado este jueves bajo el lema Powered by Technology. Delivering Value es el más ambicioso de su historia y pretende dar un vuelco a su configuración actual, sin perder sus valores y estrategia de siempre.

De hecho, la incorporación de Nazca Capital no supone que se vaya a repartir dividendo (Oesía lleva diez años sin hacerlo), algo que permitirá autofinanciar el plan sin aumentar el nivel de deuda.

Eso sí, habrá dos representantes del fondo en el consejo del grupo y cada una de sus empresas, el presidente de Nazca, Carlos Carbó, y Jordi Llidó.

Dentro de esa nueva colaboración, Oesía ha anunciado la creación, junto a Nazca Capital, de un nuevo fondo de venture capital de 150 millones para impulsar y financiar start-ups y scale-ups tecnológicas españolas y europeas.

El objetivo final de Oesía es convertirse en una empresa tractora en el ecosistema tecnológico europeo, tanto para colaborar en las cadenas de valor de los gigantes del sector que facturan más de 10.000 millones, como para buscar valor añadido en las que no llegan a ese nivel.

De hecho, el grupo apuesta por la internacionalización (opera en 42 países) y busca socios y alianzas allá donde pueda encontrar una diferenciación basada en la hiperespecialización tecnológica. El tamaño no es lo más importante en su estrategia de crecimiento, sino el talento y la capacidad para cumplir con sus clientes a tiempo.

Esa apuesta es la que tienen que hacer que dentro de cinco años, el 70% de la facturación de Oesía venga del mercado internacional, inclusoque un 60% se centre en el mercado europeo de unos 650.000 millones que está en plena reconfiguración.

En la estrategia de Oesía seguirá ocupando una parte central la formación. El plan plantea generar cerca de 3.000 nuevos puesos de trabajo, la mayor parte de ellos de alta cualificación.

Y el compromiso pretende coadyuvar a una mayor vertebración territorial en España, tanto por su presenecia en comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña y Castilla y León. El planteamiento en marcha significa multiplicar por cinco la actual capacidad productiva instalada de la empresa.

"Seguiremos con Ucrania"

Luis Furnells y su equipo directivo han presentado su plan de futuro y han reafirmado su compromiso con cumplirlo a pesar de las amenazas que han recibido desde Rusia por ser una de las empresas que colaboran con el Gobierno español en su apoyo a Ucrania.

"Vamos a seguir colaborando en Ucrania y con nuestro país en lo que el Gobierno determine, porque es lo que defiende nuestra forma de vida y nuestra apuesta como sociedad", ha asegurado tajante Luis Furnells al presentar su plan estratégico.

"Europa no quiere entrar en conflicto con Rusia, pero estamos aquí para poner nuestro talento, capacidades y capital para preservar el modelo de sociedad española y europea con disuasión; invertimos en esa disuasión para que nadie piense en atacarnos", ha rematado.

Oesía apareció hace un par de semanas en la lista de 21 empresas que pertenecen a doce países y que han apostado por apoyar el programa de drones ucraniano, que es uno de los más experimentados del mundo.

El presidente del Grupo ha hablado personalmente con toda su plantilla para frenar la preocupación que un fenómeno como este puede generar en las 4.000 familias que forman parte de la compañía. Ha contado para ello, además, con el total apoyo de los ministerios de Defensa y Exteriores.