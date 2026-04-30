Bruselas abre la mano en fusiones para crear campeones europeos: "Hay que competir en el mercado mundial"

El borrador estará en consulta pública hasta el 26 de junio, con la intención de adoptar la versión definitiva antes de fin de año y empezar a aplicar la nueva interpretación de inmediato.

Bruselas valorará positivamente las fusiones que permitan a empresas europeas incrementar su escala de forma competitiva, fortaleciendo la innovación y la autonomía estratégica de la UE.

El cambio en las directrices responde a la presión de Estados Unidos y China, adaptando la política de fusiones europea al nuevo contexto económico internacional.

La Comisión Europea ha presentado un borrador para flexibilizar las normas sobre fusiones de empresas, buscando crear campeones industriales europeos capaces de competir globalmente.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha publicado este jueves el esperado borrador de las nuevas directrices para evaluar las fusiones de empresas, que por primera vez introduce una flexibilización de las reglas con el objetivo de impulsar la creación de campeones industriales europeos que puedan rivalizar de tú a tú con las grandes compañías norteamericanas o chinas en el mercado mundial.

"Europa necesita empresas valientes e innovadoras capaces de competir a escala global. Tenemos el talento. Ahora debemos construir el entorno para los próximos campeones europeos", ha dicho Von der Leyen en un comunicado.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha sido la responsable de impulsar la mayor revisión de la política de fusiones de la UE en 20 años, con el objetivo de adaptarla al nuevo contexto global marcado por la presión de Estados Unidos y China.

"Estamos actualizando las directrices sobre fusiones para un mundo más complejo, convirtiéndolas en un instrumento más afinado para apoyar la competitividad de Europa y su prosperidad a largo plazo", argumenta Ribera.

"Esto nos ayuda a apoyar operaciones que refuercen nuestro mercado único, permitan escalar a las empresas innovadoras y fortalezcan la autonomía estratégica de Europa. Pero su propósito fundacional sigue siendo el mismo: proteger mercados sólidos y competitivos sin permitir una acumulación de poder que pueda utilizarse de forma abusiva", ha subrayado la responsable de Competencia.

El borrador de directrices deja claro que, a partir de ahora, Bruselas "valora positivamente las fusiones que aumentan la escala de forma procompetitiva, manteniendo al mismo tiempo una competencia efectiva en el mercado interior".

"El crecimiento y la expansión de las empresas dentro del mercado único, hasta alcanzar el tamaño necesario para competir en los mercados globales, pueden ser procompetitivos y tener un impacto positivo en la economía de la UE y en su competitividad, también en términos de innovación e inversión", prosigue el texto.

"Las operaciones que permiten a las empresas europeas unirse para ofrecer nuevos productos y servicios en mercados globales donde las opciones son limitadas son positivas", explica un alto funcionario comunitario.

Las nuevas directrices sobre fusiones entran ahora en un proceso de consulta pública que se prolongará hasta el 26 de junio, en el que todos los actores interesados podrán presentar observaciones. El objetivo de la Comisión es adoptar la versión definitiva antes de que acabe el año, aunque la nueva interpretación empezará ya a aplicarse a las operaciones que examine a partir de ahora.