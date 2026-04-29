OHLA asume la propiedad única y la gestión integral de la Galería Canalejas en Madrid

La Galería Canalejas alberga más de veinte firmas internacionales de lujo, consolidándose como un referente del sector en Madrid.

Mohari se queda con el hotel Four Seasons Madrid y el local de Hermès, mientras que OHLA retiene la Galería y el aparcamiento principal.

El acuerdo incluye la refinanciación de 63 millones de euros para cancelar deuda anterior y financiar futuras inversiones en la Galería.

OHLA asume la propiedad única y gestión integral de la Galería Canalejas en Madrid tras un acuerdo con Mohari Hospitality.

Nuevo hito, y nuevo rumbo, en un complejo histórico del corazón de Madrid. OHLA ha asumido la propiedad única y la gestión integral e independiente de Galería Canalejas Madrid en el marco del acuerdo alcanzado con su socio, Mohari Hospitality, para la división de los activos del Complejo Canalejas, dando continuidad al acuerdo preliminar anunciado por ambas compañías en octubre de 2025.

En virtud del citado acuerdo, OHLA mantiene asimismo la propiedad del aparcamiento principal del Complejo. Ambas compañías continuarán colaborando en el marco de una “relación fructífera y constructiva” como propietarios de activos complementarios ubicados en un entorno urbano “único” en Europa, según el hecho relevante del grupo de los Amodio en la CNMV.

La propiedad única del activo facilitará una gestión “más ágil y enfocada al crecimiento, impulsando nuevas oportunidades comerciales y reforzando su posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales de lujo de Madrid”.

Cabe recordar que Mohari, propiedad del inversor Mark Scheinberg, se hizo con la propiedad del hotel Four Seasons Madrid y el local de Hermès, mientras que OHLA retuvo la Galería Canalejas y el aparcamiento principal, sellando así su separación de activos de lujo.

El acuerdo anunciado ahora incluye la refinanciación para el Grupo OHLA del tercio de deuda que mantiene asociado a los activos de la Galería comercial y aparcamiento principal.

En concreto, se ha llevado a cabo una refinanciación de proyecto asociada a los activos titulares de OHLA en el complejo Canalejas, por un importe total de 63 millones de euros, que ha sido destinada a la cancelación de la financiación anterior y a una línea para capex futuro de la Galería Comercial.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes del mercado, la operación ha estado asesorada por el banco de inversión Alantra y el bufete de abogados Pérez-Llorca.

Galería Canalejas Madrid se ha consolidado como el icono internacional del lujo en el corazón de la capital de España, ofreciendo una experiencia diferencial que integra moda, alta joyería, perfumería, cultura y patrimonio en un espacio contemporáneo único.

La Galería reúne más de veinte firmas internacionales del lujo de reconocido prestigio. Entre ellas, destacan marcas como Dior, Cartier, Giorgio Armani, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Omega, Rolex, Saint Laurent, Stefano Ricci, Tumi, Valentino y Zegna, además de la primera boutique en España de Tom Ford.