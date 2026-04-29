La discreta cumbre de Sánchez con inversores en Madrid que apenas despertó interés en las grandes empresas extranjeras

El formato facilitó reuniones bilaterales, pero la asistencia real fue menor a la prevista, y faltaron nuevas grandes inversiones industriales.

La inversión extranjera en España cayó un 21% en 2025, alcanzando su nivel más bajo en cuatro años.

El evento atrajo un interés limitado de grandes fondos y multinacionales extranjeras, con mayoría de asistentes de empresas medianas y representantes asiáticos y de Oriente Medio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezó este lunes una delegación con tres ministros -y con la clausura del rey Felipe VI- en una reunión con inversores que despertó un acotado interés en los grandes fondos y multinacionales extranjeras.

Hablamos de la segunda edición del foro internacional 'Invest in Spain Summit', organizado por ICEX España Exportación e Inversiones con una convocatoria oficial de "75 empresas de 25 países".

El objetivo del encuentro fue analizar las "oportunidades de inversión en sectores estratégicos vinculados a la transformación verde y digital". Todo ello en medio de una inversión extranjera a la baja y que sólo en 2025 cayó un 21% hasta los 30.764 millones de euros, el peor dato en cuatro años.

"España, además de su posición geográfica privilegiada y su política internacional equilibrada, ofrece seguridad jurídica, un entorno competitivo y un marco institucional estable, que vamos a seguir mejorando", dijo Sánchez a los asistentes.

Y volvió a marcar sus prioridades. "Si quieren invertir en combustibles fósiles, llamen a otra puerta. En España, la puerta es verde", recordó el presidente del Gobierno.

La información recopilada por EL ESPAÑOL-Invertia indica que el encuentro del pasado lunes fue, cuando menos, descafeinado, y pese a los esfuerzos del Ejecutivo español, el impacto en el sector se limitó a cuadros medios de las pocas grandes empresas que acudieron.

El ICEX no se refirió a compañías concretas, pero destacó la presencia de empresas del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, junto a sectores como la energía, la movilidad sostenible y las ciencias de la vida.

En este sentido, dentro de los asistentes se contaron fondos de inversión de tamaño medio, pero se echó en falta grandes multinacionales dispuestas a realizar por primera vez inversiones industriales en España.

Esto se tradujo en que, por ejemplo, el Gobierno sólo cerrara dos encuentros oficiales del presidente: con el presidente de Alstom Europa, Andrew DeLeone, y el vicepresidente de Operaciones para Europa y Norte de África y Oriente Medio de Dow Chemical, Jaume Sariol.

En esta línea, los asistentes pudieron comprobar una presencia reducida de empresas europeas y una mayor representación de compañías asiáticas y de Oriente Medio.

Y probablemente la asistencia estuvo por debajo de los 75 confirmados. De hecho, asistentes al evento indican que la asistencia real fue bastante menor, de entre 60 a 70 personas, como se puede comprobar en las fotos difundidas del evento.

De hecho, en la primera fila que acompañó a Sánchez sólo se encontraban ministros: el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo; el ministro de Transformación Digital, Óscar López; el de Industria, Jordi Hereu; y organizadores del evento y miembros del Gobierno español.

Para que nos hagamos una idea, el primer 'Invest in Spain Summit' realizado hace exactamente un año, registró una convocatoria inicial de 100 personas, aunque finalmente asistieron unas 80.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración del foro 'Invest in Spain Summit', junto a los ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública, y de Industria y Turismo Borja Puig de la Bellacasa Pool Moncloa

Oportunidades de negocio

Y el escenario cambió. Este lunes la reunión se realizó en un pequeño salón del Teatro Real (como se puede ver en la foto principal de esta información), mientras que el año pasado se desarrolló en el Real Casino de Madrid.

El Gobierno ha transmitido que el evento va mucho más allá que las intervenciones del presidente y de los ministros y que tiene mucho más que ver con las reuniones que se produjeron durante la jornada.

Es así como -dijo el ICEX- estaban previstas cerca de 180 reuniones bilaterales (en formato B2G) entre los inversores internacionales y los representantes institucionales.

"Un formato que facilita oportunidades de negocio concretas y fomenta la colaboración público-privada". Aunque si consideramos que asistieron entre 60 y 70 inversores habría que considerar que cada uno sostuvo al menos tres encuentros durante el día.

Reunión de 2025

Con todo, el Gobierno indica que en su primera edición, celebrada en 2025, el encuentro contribuyó a impulsar inversiones por valor de más de 4.400 millones de euros, "asociadas a la creación de más de 4.500 empleos".

Un objetivo que parece difícil si consideramos que la reunión del año pasado se produjo la misma jornada del apagón y que -por tanto- sólo pudo desarrollar su agenda de la mañana y con dificultades la de la tarde.

Este diario ya advirtió hace un año que en el momento del apagón (a eso de las 12:45 horas todo quedó a oscuras), y aunque el Casino tenía generadores, poco a poco los miembros del Gobierno fueron abandonando el recinto dejando a sus segundas espadas. Después de la comida de rigor, también lo hicieron los directivos de grandes compañías.

De hecho, el año pasado los asistentes ya advirtieron a este diario que el formato no había convencido y tampoco el hecho de que se mezclaran empresas con intereses en España ya instaladas con posibles inversores que todavía no han desembarcado.