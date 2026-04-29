El cofundador de Hawkers David Moreno compra una mayoría de los calcetines deportivos Podoks

Podoks ha vendido más de 80.000 pares de calcetines en dos años, superando los 30.000 clientes y facturando 1,5 millones de euros.

El exjugador de la NBA José Manuel Calderón sigue como socio minoritario en Podoks, tras su entrada en septiembre pasado.

Moreno asume el cargo de Chief Vision Officer & Growth para impulsar la expansión internacional de Podoks en EE.UU., Latinoamérica y Europa.

Podoks, la marca española de cuidado del pie orientada al deporte, la salud y el lifestyle, ha incorporado a David Moreno como socio mayoritario, uno de los fundadores de la famosa cadena de gafas low cost Hawkers, con el objetivo de acelerar la expansión internacional de sus calcetines deportivos y consolidar su posicionamiento como marca de referencia global en su categoría.

Si bien los datos financieros de la transacción no han trascendido, este periódico ha podido confirmar que su entrada se articula con una participación mayoritaria del capital. Será socio y desempeñará el cargo de Chief Vision Officer & Growth.

El emprendedor e inversor compartirá accionariado con el exjugador de baloncesto y NBA, José Manuel Calderón, que entró en Podoks el septiembre pasado con una participación minoritaria.

Moreno, reconocido por ser cofundador de Hawkers y pieza clave en su crecimiento hasta convertirse en un referente global del modelo B2C, se une al proyecto de los calcetines deportivos en un momento estratégico para la compañía, que ya cuenta con una base sólida de producto y validación y se prepara para escalar en mercados como Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Tras su paso por Hawkers, Moreno ha centrado su actividad en el desarrollo de proyectos con visión de largo plazo y relevancia cultural, impulsando iniciativas como Future Bakery y participando como inversor y asesor en compañías como PathWater.

En sus dos primeros años de actividad, Podoks ha alcanzado más de 80.000 pares vendidos, ha superado los 30.000 clientes y ha generado una facturación de 1,5 millones de euros.

Entre sus hitos, destaca su presencia en el fútbol profesional con jugadores como Toni Martínez y Miguel Ángel Moyá Cuéllar. Además, la compañía tiene ya comprometido el 80% de su actual ronda de inversión.