Manuel de la Rocha planta a la comisión de seguridad del Congreso donde debía explicar el asalto de Moncloa a Indra

El nuevo presidente, Ángel Simón, afronta su primer consejo de administración en Indra con el reto de resolver la representación de la familia Escribano en la empresa.

Ángel Escribano renunció a la presidencia de Indra tras presiones del Gobierno, siendo sustituido por Ángel Simón, propuesto por la SEPI.

El PP y Vox critican la ausencia de De la Rocha y lo acusan de coordinar la operación para desbancar a Ángel Escribano como presidente de Indra.

Manuel de la Rocha, responsable económico de Moncloa, no acudió a la Comisión de Seguridad Nacional donde debía explicar la intervención del Gobierno en Indra.

El director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 y responsable de la oficina económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, ha dado plantón a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso que le había citado para este martes a las 10.00 horas.

El Partido Popular (PP) había solicitado la comparecencia de De la Rocha y de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, para preguntarles por el asalto del Gobierno a la empresa semipública, Indra, y la salida de su presidente, Ángel Escribano.

Hasta esta hora se desconoce si Belén Gualda comparecerá ya que su presencia se espera nuevamente para las 12.00 horas, según ha indicado la presidenta de la comisión, Edurne Uriarte (PP), en el inicio de la sesión a la que no asistió De la Rocha. Aunque en su entorno se indica que no acudirá finalmente.

En una carta, De la Rocha explicó que no podía acudir a la comisión por problemas en la fecha elegida. Al respecto, Uriarte indicó que se le avisó con al menos quince días de antelación y que nunca se le avisó de problemas de los comparecientes para acudir.

La ausencia de De la Rocha ha generado importantes críticas en el PP y el Vox, que culpan al asesor de Moncloa de las intentonas del Gobierno de desbancar a Ángel Escribano y provocar la caída en la cotización de Indra de un 25% en todo este periodo.

El caso es que -como ha informado EL ESPAÑOL-Invertia, efectivamente De la Rocha fue quien coordinó toda la operación y, de hecho, citó en al menos dos ocasiones a Escribano, para pedirle que renunciara.

Después de casi dos meses de guerra, las presiones del Gobierno lograron su objetivo y Escribano renunció el miércoles de Semana Santa tras lo que -después de un consejo de diez horas- se designó como sustituto a Ángel Simón, un directivo propuesto por la SEPI.

Nombramiento de Simón

De hecho, Ángel Simón encara esta semana su primer consejo de administración como presidente no ejecutivo de Indra. El directivo liderará la primera reunión tras su nombramiento la madrugada del Jueves Santo y lo hará con varios asuntos por resolver.

El primero será el futuro de Ángel Escribano. Al calor de las presiones de Moncloa, el dueño de EM&E renunció a la presidencia y a su sillón en el consejo, con lo que dejó a su hermano Javier como único representante de la familia en el máximo órgano de representación de Indra.

Pero ahora quieren recuperar ese sillón para seguir siendo partícipe de las decisiones en la compañía, máxime si ahora el siguiente paso es intentar integrar Indra con la empresa que fundó, EM&E.