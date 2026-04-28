Ángel Simón encara su primer consejo en Indra con los Escribano intentando recuperar un segundo vocal

El objetivo del Gobierno es apartar a los Escribano de Indra a medio y largo plazo, impulsando la fusión con EM&E y reforzando la posición de Simón.

La SEPI, con el 28% del capital, podría aumentar su representación en el consejo y busca consolidar su control en la empresa.

La familia Escribano, con el 14% del capital de Indra, busca recuperar un segundo asiento en el consejo para mantener su influencia.

Ángel Simón afronta su primer consejo de administración en Indra como presidente no ejecutivo tras la salida de Ángel Escribano.

Ángel Simón encara esta semana su primer consejo de administración como presidente no ejecutivo de Indra. El directivo liderará la primera reunión tras su nombramiento la madrugada del Jueves Santo y lo hará con varios asuntos por resolver.

El primero será el futuro de Ángel Escribano. Al calor de las presiones de Moncloa, el dueño de EM&E renunció a la presidencia y a su sillón en el consejo, con lo que dejó a su hermano Javier como único representante de la familia en el máximo órgano de representación de Indra.

Un paso al costado para desbloquear la crisis que llevaba más de un mes instalada en Indra y que enfrentó al Gobierno con Escribano.

Sin embargo, el dueño de EM&E pactó una salida amistosa con el objetivo de no perder peso en el futuro de Indra.

Y esto pasa -según ha sabido EL ESPAÑOL-Invertia- por recuperar lo antes posible ese sillón, si no es para él, para alguien de su confianza.

Los Escribano no se plantean vender sus acciones por el momento y, por ello, creen que, con su 14% en el capital, merecen un segundo asiento por derecho propio.

No obstante, las fuentes consultadas por este diario indican que se tratará de una reunión rutinaria y de toma de contacto, en la que no esperan cambios ni nombramientos.

En el encuentro, Simón y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, someterán a votación las cuentas del primer trimestre y plantearán de manera general las prioridades de la compañía.

Aunque en Indra, y en especial tras los acontecimientos vividos en las últimas semanas, no se da nada por supuesto. Y, por tanto, nadie descarta alguna sorpresa de última hora.

Después del traumático y maratoniano consejo de comienzos de abril en que se resolvió el nombramiento de Simón tras más de diez horas, todo es posible, dicen algunos de los accionistas privados de Indra.

Con todo, la petición de Escribano no es la única que podría modificar el consejo de administración.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene actualmente tres consejeros, Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián, pero al tener el 28% del capital podrían sumar uno más.

Eso, sin considerar que el presidente Ángel Simón, fue designado por la SEPI; que el CEO, José Vicente de los Mozos, tiene buena sintonía con el holding público; y que el presidente de SAPA, Jokin Aperribay, apoya al Gobierno.

Consejeros independientes

Es así como el foco se pone entonces en los consejeros independientes, la gran mayoría contrarios al asalto de la SEPI y la designación de Simón como presidente ejecutivo.

Aquí nos encontramos a la vicepresidenta consejera, Virginia Arce, Teresa Busto, Belén Amatriain, María Aránzazu Díaz, Eva Fernández, Josep Oriol y Bernardo Villazán. Este último votó a favor de la designación de Simón.

Por otro lado, tampoco está seguro el sillón de Amber Capital, que actualmente solo tiene un 5%, tras conseguir un sillón con un 7% del capital. Aquí el vocal dominical es Pablo Jiménez de Parga.

Si seguimos la lógica de la SEPI, no parece difícil inferir que intentarán mover ficha para reforzar su poder en el consejo.

Fusión Indra-EM&E

Recordemos que el gran freno para que el Gobierno forzara la salida de Escribano fue precisamente un consejo fiel al anterior presidente, fortaleza sustentada en base a los independientes.

En este sentido, el holding estatal intentará que todas las piezas que se muevan en el consejo sean favorables a consolidar un control que no dé lugar a nuevas rebeliones.

Y esto pasa por intentar apartar a Amber, no ceder un segundo sillón a Escribano y pedir otro asiento. Aunque deben hacerlo con prudencia y evitando nuevas guerras.

Ello porque el plan inmediato pasa por intentar sacar adelante la fusión de Indra con EM&E. No será fácil, pero el objetivo es una operación en la que la SEPI siga controlando la empresa resultante y que el coste no sea mayor de 1.000 o 1.500 millones. Y para ello necesitan la colaboración de los Escribano.

Salida de Escribano

En cualquier caso, este diario ya ha advertido que el objetivo final es apartar completamente a los Escribano de Indra, se concrete o no la fusión.

Y esto implica que los hermanos vendan en el medio y largo plazo, parte o todo su 14% en Indra. O el resultado tras la integración en la que se está trabajando.

Un complejo encaje de bolillos que anticipa que quedan muchos capítulos que contar en esta batalla entre el Gobierno y los Escribano. Aunque ahora asistamos a una etapa de aparente calma. Para ello, será clave la conocida mano izquierda de Ángel Simón a la hora de mantener el delicado equilibrio de poderes.