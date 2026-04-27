Tubos Reunidos admite que está al borde de la quiebra: "ni nueva financiación ni alianzas estratégicas" que salven al grupo

Las claves

Las claves Generado con IA Tubos Reunidos admite estar al borde de la quiebra tras no lograr nueva financiación ni alianzas estratégicas. La falta de acuerdo con el comité de empresa y la paralización de la planta de Amurrio agravan su situación. El grupo acumula pérdidas de 71,3 millones de euros en 2025 y se enfrenta a un programa de deuda que vence en 2028. El desplome de pedidos en Estados Unidos y la sobreproducción de acero mundial han frustrado sus intentos de diversificación.

Tubos Reunidos ya reconoce que está al borde de la quiebra y que se asoma al precipicio del proceso concursal.

La compañía, que sufre una situación límite desde hace meses y se despeñaba este lunes en la bolsa, admite que ninguna de sus estrategias para reestructurar su deuda, lograr nueva financiación o forjar alianzas con otras empresas están dando resultado. Y esto compromete la viabilidad del grupo.

Así lo indica el grupo en una nota remitida a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). En ella admite que "las conversaciones con algunos acreedores no han desembocado por el momento en acuerdo y tampoco se han logrado obtener hasta la fecha ni nueva financiación ni alianzas estratégicas orientadas a impulsar la actividad del grupo".

Además, "la reducción de la actividad de la que se ha venido informando con anterioridad, se ha agravado tras la falta de acuerdo con el comité de empresa en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) en las plantas de Amurrio y Trápaga y la consiguiente paralización indeseada de la actividad en la planta de Amurrio".

En definitiva, "en tanto no se logre la consecución de las anteriores líneas de actuación, el grupo se encuentra en una situación que compromete su viabilidad y que podría exigir la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado sin que pueda descartarse la solicitud de declaración de concurso voluntario" de acreedores.

Cabe recordar que la compañía presentó a primeros de febrero de este año un plan industrial para diversificar los mercados internacionales en los que opera, como forma de sortear la sobreproducción de acero a nivel mundial y la caída de un 15% en el segmento de los tubos sin soldadura que producen.

Durante 2023 y 2024, el mercado de Estados Unidos suponía la mitad de la facturación de Tubos Reunidos, pero el incremento de los aranceles en un 50% y los cambios de la era Trump han desplomado los pedidos.

Caída de pedidos

De hecho, la caída de los pedidos hace ineludible, a juicio de la empresa, la paralización de la acería de Amurrio (no toda la planta industrial) y la externalización de algunas de sus producciones, como la palanquilla y los lingotes.

Como solución, la empresa ha apostado en el último año por intensificar su actividad en mercados como Canadá, Alemania, India y Reino Unido, sin grandes resultados.

El resultado de todos esos factores fueron unas pérdidas en 2025 de 71,3 millones de euros, acuciadas por un programa de deuda que vence en 2028.