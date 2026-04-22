OHLA reorganiza la cúpula de su negocio en EEUU para acelerar el cumplimiento de su plan estratégico

Los principales proyectos de OHLA en EEUU incluyen el tren ligero Purple Line en Maryland, mejoras en el metro de Nueva York y el Puerto de Miami.

Norteamérica ya representa el 34,8% de la cartera internacional de OHLA, superando a Europa y Latinoamérica en peso estratégico.

La reestructuración busca reforzar el liderazgo operativo, mejorar la eficiencia y agilizar la toma de decisiones, alineada con el plan estratégico 2025-2029.

OHLA ha reorganizado la dirección de su negocio en EEUU, nombrando nuevos directores regionales para Centro/Oeste, Sudeste y Noreste.

OHLA ha reorganizado su segunda línea ejecutiva en Estados Unidos para reforzar lo que ya es, y seguirá siendo a tenor de su plan estratégico 2025-2029, su principal mercado.

El grupo de construcción, infraestructuras y concesiones español ha implantado una nueva estructura organizativa en OHLA USA con el objetivo de acompañar el crecimiento del negocio, reforzar el liderazgo operativo y mejorar la eficiencia y coordinación territorial.

Mediante un sistema de promociones internas con profesionales que llevan entre una y dos décadas en el grupo y sobre el terreno, la multinacional de los Amodio ha designado a Arnav Amin como director de Operaciones para la región estadounidense Centro/Oeste; a Don Hickey como director de Operaciones para el Sudeste, y a Julio Vélez como director de Operaciones para el Noreste de EEUU.

Todos ellos dependen directamente de Daniel Ruiz, el consejero delegado de OHLA USA. Según ha podido saber este periódico de fuentes del mercado, sus nombramientos se complementan con hasta cinco ascensos más en otros roles ejecutivos de segunda y tercera línea.

La nueva estructura de OHLA en EEUU pretende apuntalar su foco regional, la proximidad a las operaciones y la agilidad en la toma de decisiones, manteniendo una dirección unificada bajo el CEO de OHLA USA y alineada con la estructura de gobierno y supervisión del grupo desde su cuartel general en Madrid.

Cabe recordar que, tal y como establece su plan estratégico 2025-2029, EEUU se configura como uno de los motores de crecimiento futuro de ingresos y como una pieza importante dentro de la estrategia global de OHLA.

De hecho, la región de Norteamérica –donde buena parte es EEUU– ya representa el 34,8% de la cartera internacional de OHLA, frente al 34,5% de Europa y el 30,7% de Latinoamérica. Y la previsión es que EEUU acelere más, si cabe, un mercado donde OHLA cumplió el año pasado dos décadas de actividad.

En estos momentos, los cuatro proyectos más grandes de la cotizada española están en EEUU. Entre las actuaciones más representativas del grupo en el país norteamericano, figuran el tren ligero Purple Line en Maryland, los proyectos de accesibilidad (ADA) en 13 estaciones del metro de Nueva York o el Puerto de Miami.

En plena incertidumbre geopolítica y económica global con muchos ojos mirando a los nuevos pasos de la Administración Trump, OHLA acumula una revalorización en bolsa de casi el 32% en lo que llevamos de año, sumando un 63% en los últimos doce meses.