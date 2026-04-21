Eskariam recibe 50 millones de Victory Park Capital para liderar las reclamaciones de daños en España

Eskariam busca reforzar sus equipos y tecnología con este apoyo financiero y se plantea alcanzar 3.500 millones de euros en reclamaciones bajo gestión para 2030.

Entre sus casos más destacados se encuentran el cártel de la leche, el cártel de los pañales y la reclamación contra Booking.com por prácticas anticompetitivas.

La firma gestiona actualmente más de 1.500 millones de euros en reclamaciones, representando a miles de afectados, incluidas empresas y administraciones públicas.

Eskariam ha recibido una financiación de 50 millones de euros de Victory Park Capital para impulsar su crecimiento en litigios complejos de reclamación de daños en España.

Eskariam, firma española especializada en litigios complejos de reclamación de daños, ha obtenido una financiación estratégica de 50 millones de euros mediante una línea de crédito sénior concedida por la firma de inversión Victory Park Capital, con sede en Chicago y filial participada mayoritariamente por la gestora Janus Henderson.

La operación tiene como objetivo "respaldar el crecimiento sostenido de Eskariam y reforzar su posición como firma líder en el mercado español de litigación estratégica de alto valor e impacto", según el comunicado de la firma.

Actualmente, Eskariam gestiona más de 1.500 millones de euros en reclamaciones en representación de miles de afectados —incluidas empresas e instituciones públicas— en litigios de competencia que afectan a algunas de las mayores multinacionales europeas.

Por ejemplo, la reclamación frente a Booking.com que terminó en una multa de 413 millones de euros por la realización durante los años 2019 a 2024 de conductas anticompetitivas; la reclamación de daños del sector ganadero frente a las industrias lácteas por el denominado Cártel de la Leche, o los intereses de las Administraciones Públicas contra el denominado Cártel de los Pañales que, entre 1996 y 2013, llevó a cabo prácticas restrictivas de la competencia.

Sus abogados también defienden los intereses de clubes de baloncesto contra la ACB por imponer, entre los años 1992 hasta 2017, una serie de condiciones económico-administrativas desproporcionadas, inequitativas y discriminatorias respecto a los clubes de baloncesto que adquirieron el derecho a ascender de la Liga LEB ORO a la Liga ACB por méritos deportivos, y que no habían sido previamente miembros de la ACB.

Con esta financiación, Eskariam reforzará sus equipos de litigación, mejorará su infraestructura operativa y tecnológica, y seguirá desarrollando su modelo de litigación estratégica basado en la especialización y la calidad, apoyado en "alianzas clave" con despachos europeos "de primer nivel".

En este contexto, la firma se fija como objetivo alcanzar los 3.500 millones de euros en reclamaciones bajo gestión para 2030.