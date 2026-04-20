Securitas Direct cambia su nombre en España a Verisure, marca con la que opera de manera global

Las claves

Las claves Generado con IA Securitas Direct adopta la marca Verisure en España para unificarse bajo una identidad global y fortalecer su liderazgo internacional. Verisure invertirá más de 100 millones de euros en el proceso de cambio de marca, actualización de activos y campañas de marketing. España es uno de los mercados más importantes para Verisure, con más de 2,2 millones de clientes y una respuesta media de menos de 20 segundos. El cambio de marca no afecta a los clientes, que seguirán recibiendo el mismo servicio, equipos y compromiso de siempre.

Securitas Direct ha cambiado su marca en España a Verisure, nombre con el que opera de manera global, ha informado la compañía en un comunicado.

Se trata de una evolución de la marca que "responde a la ambición de unificarse bajo una identidad global sólida y coherente, recogiendo y representando los valores que han definido a la compañía durante los más de 30 años que lleva operando en España".

Este movimiento se produce en un contexto de crecimiento internacional. Verisure cuenta con cerca de 6,2 millones de clientes en Europa y Latinoamérica, de los cuales, más de 2,2 millones están en España, ha precisado la compañía.

El cambio de marca en España llega después de haberlo implantado en Portugal en 2025 y anteriormente en otros países, como Francia. Según la empresa, estos procesos previos han demostrado que "operar bajo la misma marca fortalece la percepción de liderazgo, facilita la innovación compartida entre países y refuerza la confianza de clientes y grupos de interés".

La directora de Marketing de Verisure España, Nina Llordachs, ha afirmado que la empresa mantiene su "propósito y enfoque en las personas", su excelencia en el servicio y su innovación y tecnología propia patentada.

"En resumen, somos la misma compañía, pero bajo una marca global sólida que nos ayudará a impulsar nuestro crecimiento y a seguir reforzando el servicio y la seguridad que ofrecemos a nuestros clientes", ha apuntado.

La marca Securitas Direct tiene "un gran valor y un alto nivel de reconocimiento", con un 90% de 'awareness', ha destacado la empresa, que ha afirmado que España es uno de los mercados más relevantes para Verisure siendo su "buque insignia" por sus tres décadas de crecimiento continuo, las más de 11.000 personas que forman aquí la compañía, su posicionamiento como referentes en la industria y por las oportunidades de un mercado consolidado, pero con todavía bajos niveles de penetración, que se sitúan en el entorno del 11%.

Valor a nivel global

Así, ha explicado que la utilización de su marca también en España "refuerza su valor a nivel global y representa con mayor solidez los valores y el liderazgo de la compañía en el país".

La transición hacia Verisure se llevará a cabo de forma ordenada y planificada con el objetivo de que el cambio sea rápido, pero sin fricciones. En todo el proceso, la prioridad será garantizar la continuidad del servicio, la experiencia del cliente y la confianza construida a lo largo del tiempo, ha asegurado la compañía.

La comunicación a los colaboradores y clientes de la compañía se ha llevado a cabo en la última semana, con antelación al lanzamiento externo de la marca.

Verisure va a realizar una inversión "relevante y coherente" con la dimensión y la ambición estratégica del proyecto del cambio de marca. En concreto, la inversión total superará los 100 millones de euros en los próximos años a nivel global.

Esta inversión se apalanca principalmente en reforzar su posición en el mercado, para lo que va a realizar una inversión extraordinaria en marketing, en la gestión de sus clientes y en los procesos habituales de cambio de marca, que incluyen la actualización de todos sus activos, los costes de tecnología para adecuar los sistemas y activos digitales y el plan de comunicación para generar adhesión a la nueva marca.

El plan de despliegue del cambio de la marca se va a efectuar de forma holística y con la ambición de "garantizar una rápida adecuación en todos los activos de la compañía, que estarán actualizados a fin de 2026".

El cambio de marca irá acompañado de una campaña de marketing y comunicación de gran alcance. La nueva marca se apoyará en una estrategia de familiarización progresiva para reforzar su presencia en el imaginario español y conectar Verisure con una historia que ya existía en el día a día de los clientes.

La empresa ha asegurado que en Verisure "el liderazgo se ejerce desde los hechos y se consolida con la confianza, gracias a la anticipación ante los riesgos, la excelencia en el servicio y la transformación del sector con innovación propia que se convierte en referencia para toda la industria".

Presente en 18 países, con más de 35 años de historia y cerca de 6,2 millones de clientes, la compañía ha afirmado que su capilaridad global le permite compartir mejores prácticas, impulsar la inversión en I+D y evolucionar su propuesta para hogares y pequeños negocios con la agilidad que exigen las nuevas necesidades de protección.

A este respecto, ha sostenido que este liderazgo se construye sobre un modelo en el que la tecnología propia y la respuesta humana experta trabajan de forma integrada. Su plataforma tecnológica (PreSense) procesa señales en tiempo real, aplica analítica avanzada y ayuda a los especialistas de la Central Receptora de Alarmas (CRA) de la compañía, la más grande y moderna de Europa, a verificar más rápido y actuar mejor.

Más de 30.000 profesionales forman parte del Verisure en Europa y Latinoamérica y sostienen una promesa de servicio reconocida por su rapidez de respuesta. En España se materializa en una respuesta de menos de 20 segundos y en una satisfacción media de 9/10.

Ahora, bajo el nombre de Verisure, la compañía continúa su promesa de "seguir siendo los primeros en proteger y refuerza su compromiso a través de tres pilares: consolidar su liderazgo global, seguir anticipándose a las amenazas mediante tecnología de vanguardia y continuar ofreciendo el servicio y producto mejor valorado del sector".

La empresa ha asegurado que esta evolución no altera la operativa ni el servicio, y ha aseverado que "los clientes seguirán contando con los mismos equipos, la misma propuesta de valor y el mismo compromiso de siempre".