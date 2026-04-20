Muere Miguel Ollero, director general corporativo de Merlin

Las claves

Las claves Generado con IA Merlin ha comunicado el fallecimiento de Miguel Ollero, su director general corporativo y número dos de la compañía. Miguel Ollero murió tras casi tres años luchando contra el cáncer, según informó Merlin a la CNMV. Las funciones ejecutivas de Ollero serán asumidas temporalmente por los compañeros que ya las ejercían durante su baja. La compañía destaca la calidad humana, profesionalidad y generosidad de Miguel Ollero como fuente de inspiración para el consejo de administración.

Merlin ha informado este lunes de la muerte de Miguel Ollero, el número dos de la compañía. Ocupaba el puesto de director general corporativo (COO).

Según el comunicado remitido a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), el fallecimiento de Ollero ha llegado tras "casi tres años de lucha contra el cáncer".

"Sus funciones ejecutivas continuarán distribuidas de forma temporal entre los compañeros que las han venido ejerciendo durante su baja", indica la compañía que cotiza en el Ibex.

"Se informará debidamente de cualesquiera incorporaciones o cambios en el organigrama que se decidan en el futuro", añade.

El comunicado precisa que Miguel Ollero "destacó por su excepcional calidad humana, siendo una persona que se rigió por unos valores humanos, una profesionalidad y una generosidad que serán fuente de inspiración de este consejo de administración siempre".