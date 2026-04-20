La Audiencia Nacional absuelve a Urbas y a sus directivos y descarta que hubiera delito de estafa en la ampliación de 2015

Urbas sigue enfrentando un concurso de acreedores y la necesidad de llegar a un acuerdo con sus principales acreedores para devolver un pasivo de 150 millones de euros.

La sentencia levanta los embargos y las restricciones que pesaban sobre las acciones derivadas de la ampliación, permitiendo avanzar en la reestructuración de la empresa.

El tribunal no ha hallado pruebas de que se falseara información ni de que existiera intención de engañar a inversores en la operación, clave para evitar la quiebra del grupo.

La Audiencia Nacional ha absuelto a Urbas, a sus directivos y a otras sociedades acusadas de estafa y administración desleal por la ampliación de capital de 2015.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la constructora Urbas y a sus responsables de los delitos de estafa y administración desleal por los que se les juzgaba, a raíz de la ampliación de capital que la compañía hizo en 2015 por 383 millones de euros.

El fallo llega once años después de la operación y tras la denuncia que hizo la Fiscalía Anticorrupción en 2017, por encontrar indicios de que se habían inflado de forma artificial el valor de los activos en los que se basaba la ampliación.

La Audiencia absuelve a los dos principales responsables de la empresa, Juan Antonio Ibáñez y Juan Antonio Acedo (actual presidente de la compañía), así como al resto de los 14 acusados que estaban incluidos en la causa. También se descarta a Urbas y otras tres sociedades relacionadas como responsables civiles subsidiarias, entre ellas la consultora Grant Thornton.

La ampliación se efectuó mayoritariamente mediante aportaciones no dinerarias de la sociedad Aldira Inversiones Inmobiliarias, en la que se habían integrado una serie de inmuebles. La operación fue indispensable para evitar la quiebra del grupo, que entonces se encontraba en causa de disolución.

Urbas se encuentra ahora en concurso de acreedores y enfrentado al fondo británico Roundshield, que le reclama casi 200 millones de euros, y al propio administrador del concurso.

Esta absolución abrirá las opciones para reenfocar el plan de reestructuración de la compañía, pendiente de los embargos que pesaban sobre sus cuentas y de posibles operaciones de ampliación de capital.

Tanto la empresa como sus representantes legales se han mostrado satisfechos con el fallo. "Siempre creí en la inocencia del presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez Fernández, porque todo lo validó la CNMV. Por eso he sido su abogado en el proceso. Tengo plena confianza en la Justicia y así ha sido", declara su letrado, Ángel Galindo

"Ningún concierto, ni actuación dolosa, se ha acreditado por parte de estos respecto de los miembros del Consejo de Administración de Urbas" dice la sentencia, para descartar que hubiera algún tipo de estafa agravada, administración desleal o uso de posición dominante, que eran los tres delitos principales a los que se enfrentaban los directivos acusados.

"No ha quedado acreditado que los acusados falsearon la información con la intención de captar capital, engañando a los inversores. No existe esa supuesta “huida hacia adelante”, habitual en aquellos supuestos de crisis financiera que ante la acuciante necesidad de obtener financiación se oculta la grave situación de la entidad en cuestión" asegura el fallo para descartar una posible estafa.

Todo lo contrario, los magistrados de la Audiencia entienden que todas las testificales han dejado claro que "desde el primer momento se conocía que la sociedad se encontraba en causa de disolución mercantil, siendo públicos los estados financieros de la misma, los cuales no consta hubieren sido objeto de manipulación alguna".

La sentencia recuerda que el folleto de la ampliación de capital de Urbas identificaba al menos dieciocho posibles riesgos de la emisión. Eso hizo que "tanto el mercado, como los supervisores, los auditores, y los propios accionistas de la sociedad tuvieron a su disposición de manera transparente y pública la totalidad

de la información necesaria para obtener un conocimiento cabal y real de la operación", explica el fallo.

Con esta sentencia, lo jueces recuerdan que quedan sin efecto cuantas medidas provisionales se hayan acordado en la presente causa, en especial, la prohibición de disponer que pesaba sobre las acciones procedentes de la ampliación de capital aprobada el 10 de julio de 2015.

A eso se añade el "levantamiento de los embargos y cualesquiera otras cargas que sobre las mismas pudieran existir", señalan los jueces, más de una década después.

Situación difícil

Ha habido alguna otra operación del plan de negocio de Urbas, como la concesión de algún crédito del ICO, que se ha quedado en el camino por tratarse de una sociedad metida en un proceso judicial.

La absolución a la que se ha llegado ahora es la primera parte del plan de salvación que el actual presidente de la empresa, Juan Antonio Acedo, tiene 'in mente' para sacar adelante la compañía.

El otro paso importante es salvar el concurso de acreedores en que está inmersa la financiera (cabecera del grupo), instado sobre todo por el enfrentamiento con el fondo británico Roundshield.

Además de la sentencia, desde la constructora se asegura que para salir adelante, es necesario llegar a un acuerdo con los principales acreedores para devolverles un pasivo de 150 millones de euros. Un proceso para el que sólo cuentan con un mes de plazo, aunque el propio Acedo asegura que ya tiene más de la mitad de los apoyos.

No obstante, tampoco ayuda el enfrentamiento del actual equipo de Urbas con el administrador concursal ratificado por el juez, Auren Kepler Karst, que apunta a que puede haber una deuda mayor de la que estima la empresa.

.Juan Antonio Acedo utilizó su turno de última palabra en el juicio de la ampliación, el que considera el origen de todos los males que acechan a Urbas, y lo dejó claro: "Yo sé lo que hemos hecho, y soy responsable de todo; pero una cosa es que sea responsable y otra cosa es que sea culpable. ¿Culpable de qué?". El fallo le ha dado la razón.