Salvar al soldado Oesía: Moncloa nos "protege" de Israel pero se pone de perfil ante la mayor amenaza rusa a nuestras empresas

Mientras el Gobierno mantiene una postura activa ante Israel, empresarios critican la falta de apoyo público a Oesía frente a Rusia, resaltando un doble rasero en la política exterior.

Oesía es un referente en tecnología dual y defensa, exportando innovación a más de 42 países, y su señalamiento supone una amenaza a la soberanía y libertad empresarial española.

El Gobierno español no ha emitido ningún pronunciamiento público ante la amenaza rusa, a pesar de la preocupación del sector empresarial y la relevancia estratégica de Oesía.

Rusia ha incluido a la empresa española UAV Navigation, filial del Grupo Oesía, en una lista de 21 objetivos militares por su colaboración tecnológica con Ucrania.

En medio de la cuarta jornada del Wake Up! de EL ESPAÑOL saltaba la noticia. Rusia publicaba un listado de 21 objetivos militares de empresas privadas a las que acusaba de colaborar con Ucrania e incluía a la española UAV Navigation, filial del grupo Oesía con sede en Madrid.

A primera hora de la mañana, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y ex primer ministro y presidente ruso, Dmitri Medvédev, señalaba una lista de objetivos potenciales para las fuerzas armadas rusas.

El sector de la industria de la defensa, que pocas horas antes se había reunido al completo en el evento de este periódico para analizar precisamente la posición de España y de Europa en el nuevo orden geoestratégico, no daba créditoal mayor ataque a una empresa española por parte de una potencia militar mundial.

Una empresa que no es cualquier empresa. Oesía es el mejor ejemplo del tejido empresarial español pujante y que ha demostrado que la industria local puede competir en igualdad de condiciones en el contexto internacional.

De hecho, sus soluciones tecnológicas de uso dual "made in Spain" son altamente valoradas en el continente y precisamente por eso han sido contratadas por Ucrania.

Por eso la preocupación por las amenazas de Moscú. Es verdad que Rusia lleva desde 2022 señalando objetivos empresariales en todo el mundo, pero nunca lo había hecho con una empresa española. Un aviso que además se produce en plena escalada de la guerra en Ucrania y con un puñado de guerras activas en todo el mundo.

¿Podría atacar Rusia a la filial de Oesía? Es verdad que Rusia sí que ha atacado algunos de los objetivos empresariales, pero todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que sería impensable que en estos momentos se ataquen objetivos civiles en pleno territorio de la Unión Europea.

Sin embargo, empresarios del sector no ocultan su preocupación por lo que podría ser el comienzode un plan de acoso y derribo para la empresa española. Es el mayor ataque, no solo a nuestra soberanía estratégica de la historia, sino que además a la libertad de empresa, dice un alto directivo del Ibex español a este diario.

Oesía está en riesgo junto con otras 21 empresas de Alemania, República Checa, Dinamarca, España, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Turquía. Un riesgo real en momentos en los que la industria europea de la defensa intenta levantar la cabeza precisamente para reforzar nuestra soberanía estratégica.

Un ataque a Oesía no es solo un ataque a una empresa española, ni siquiera a la industria de la defensa, es un ataque a todas las empresas españolas, en especial las que buscan negocio en el exterior, dice otro empresario a este diario.

Es por ello que sorprende que este ataque haya pasado desapercibido en el Gobierno y en La Moncloa. Y en especial porque -como dijo el propio presidente del Grupo, Luis Furnells- lo único que han hecho es trabajar "en el marco de la hoja de ruta del Gobierno de España y la Unión Europea en materia de política exterior y defensa, también en lo relativo a Ucrania".

EL ESPAÑOL ya informó de que durante todo el día jueves no se produjo ningún pronunciamiento público, ni de Presidencia de Gobierno, ni del Ministerio de Defensa, ni del de Exteriores. Sí lo hizo el Partido Popular y presidente del Senado, Pedro Rollán, precisamente en la última jornada de Wake Up!

Este diario ha sabido que las instituciones del Estado sí que transmitieron su preocupación a Furnells, pero se ha evitado cualquier tipo de pronunciamiento oficial. Y todo ello, pese a que estas amenazas reúnen todos los ingredientes de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice combatir.

Foco en Israel

En sus últimos discursos el líder del PSOE se ha jactado de alzar la voz contra los Gobiernos que "están violando el derecho internacional", aunque se refiere directamente a Estados Unidos y en especial a Israel.

Y es que desde hace meses que el foco de Sánchez son los ataques de Israel a Gaza y ahora al Líbano y a Irán. El Gobierno se ha involucrado en campañas, ha apoyado a la flotilla que navegó hacia Oriente Próximo, defendió el boicot de La Vuelta ciclista en Madrid hacia el equipo israelí y ha promovido constantes bloqueos comerciales.

De hecho, este mismo viernes España lideró una petición que también incluyó a Irlanda y Eslovenia solicitando que la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE estudie la suspensión del acuerdo de asociación con Israel.

Los empresarios consultados no entran en el fondo de estas cuestiones y evidentemente nadie apoya lo que está pasando en Gaza, ni la guerra, pero no entienden el doble rasero.

Rusia y Ucrania

Consideran que lo que está haciendo Rusia en Ucrania es al menos, igual de reprobable que lo que hace Israel en Gaza.

De hecho, se preguntan qué diría el Gobierno español si es que Israel amenazara a empresas españolas. Sin duda harían una campaña mediática y diplomática para cargar contra ellos, dice uno de los consultados.

Aunque se advierte que no hablamos de política, ni siquiera de guerra, hablamos de la seguridad de las empresas españolas y la defensa de nuestra autonomía estratégica.

Si no damos la cara por nuestras corporaciones de defensa ni les defendemos internacionalmente, no entendemos para qué sirve la colaboración pública-privada, más que para que el Estado favorezca sus intereses, consideran.

Asalto a Indra

Y aquí muchos se acuerdan del reciente asalto a Indra. En Moncloa invirtieron más de un mes en intentar desbancar a Ángel Escribano de la presidencia, poniendo en riesgo la industria de la defensa nacional, dinamitando el crecimiento de la empresa semipública y obligando a todas las compañías del sector a ponerse en alerta.

Un asalto en el que no escatimaron en esfuerzos. Esfuerzos que no se han hecho con Oesía, pese a que solo bastaba un simple posicionamiento público para poner freno a las amenazas rusas.

Y todo ello considerando que Oesía es el mejor ejemplo de la pujanza empresarial española puesta al servicio de la industria de la defensa. Un ejemplo que siguen decenas de empresas en nuestro país y que ahora pueden verse también en riesgo.

Y es que Oesía no nació como una multinacional como le conocemos ahora, sino como una pequeña empresa enfocada en la gestión de trabajos industriales allá por 1976. Una década después, se transformaron en Tecnobit y trasladaron su sede al centro de innovación tecnológica de Valdepeñas, en el corazón de Castilla-La Mancha.

Salvar al soldado Oesía

En el año 2000 se constituyó el Grupo Tecnobit mediante la integración de varias compañías adquiridas y nace IT Deusto, fundada por un grupo de catedráticos de la Universidad de Deusto (Bilbao) -confirmado que el I+D siempre ha estado en su ADN- como empresa especializada en soluciones tecnológicas.

En 2014 Furnells se incorpora a la compañía y comienza a consolidar su expansión internacional. Actualmente exportan alta tecnología a más de 42 países en todo el mundo.

Tecnologías disruptivas de uso dual y la inversión constante en I+D+i que impulsan la soberanía nacional y la autonomía estratégica europea mediante el desarrollo de tecnología al servicio de la seguridad, la defensa y la transformación digital, fortaleciendo las capacidades industriales de España.

Razones más que suficientes -dicen en el sector empresarial- para que el Gobierno y Moncloa tengan un mínimo gesto para "Salvar al soldado Oesía".