Bruselas relajará las normas sobre fusiones para crear grandes campeones europeos

Alemania, Francia y España apoyan la medida, mientras que países de Europa del Este muestran reticencias para proteger a sus empresas locales.

El nuevo enfoque priorizará la innovación, inversión y resiliencia del mercado interior, reduciendo las exigencias para aprobar fusiones.

El objetivo es que las empresas europeas ganen tamaño y puedan competir en igualdad de condiciones con China y Estados Unidos en sectores estratégicos.

La Unión Europea (UE) prepara una importante flexibilización en las normas sobre competencia que desde hace unos meses se encuentra revisando.

Según ha informado Financial Times, y ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, las conocidas como merger guidelines estarán ahora orientadas hacia facilitar las fusiones empresariales en el continente.

Y todo ello con el objetivo definitivo de crear grandes campeones europeos que puedan ganar escala y competir en igualdad de condiciones con China y Estados Unidos en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, la defensa y la tecnología.

El borrador indica que la Comisión Europea dará ahora una mayor importancia a la "innovación, la inversión y la resiliencia del mercado interior"

Un cambio en las reglas del juego que, en definitiva, haría más fáciles las integraciones ya que relajaría las condiciones, pero en especial, reduciría los remedies (activos) que deberían cederse en el caso de estas operaciones.

Lo principal, dicen las fuentes consultadas por este diario, es que la Comisión Europea ha entendido que la única manera de ser competitivos en el contexto global es ganando tamaño y escala. Y que, a su vez, éste es el único camino para mantener la inversión en infraestructuras.

Esto también pasa por la certeza de que estas empresas, aunque sean menos y más grandes, pueden perfectamente mantener la competitividad en los países del continente y que además no supondrán un riesgo de subidas de precios o menos servicios.

La revisión de esta normativa es la esperanza de las grandes empresas europeas, y españolas, para consolidar sus respectivos sectores. Paradigmático es el caso de las operadoras de telecomunicaciones, incluyendo a Telefónica, que llevan años pidiendo una normativa más flexible

La Review of the Merger Guidelines debería actualizar las normas de 2004 y 2008 que forman la base de la EU Merger Regulation (EUMR).

En septiembre del año pasado se cerró una consulta pública -en la que participaron Telefónica y otras compañías-, pero había otros dos procedimientos abiertos: unas mesas de debate y un estudio de alcances económicos de las futuras fusiones.

El actual borrador ha incorporado este trabajo, pero todavía no es definitivo y está a la espera de sus revisiones finales. Aunque sus recomendaciones podrían estar ya en vigor antes del final de este año.

"Enfoque ambicioso"

Las fuentes citadas por FT indican que estas directrices "suponen un cambio radical", según un funcionario de la UE. "Un enfoque ambicioso que refleja la realidad de una competencia global cada vez más exigente".

Con todo, otras fuentes empresariales consultadas por este diario piden cautela, a la espera de conocer el documento oficial, probablemente antes del verano.

Y ponen como ejemplo la Ley de Redes Digitales (DNA, por su nombre en inglés), cuyo borrador fue publicado en enero. Impuso una mayor simplificación burocrática, pero se estuvo muy lejos del objetivo transformador que pedían las empresas.

Desde hace unos meses hay certeza de que la Comisión Europea está por la labor, pero todavía hay que convencer a Estados miembros más liberales y menos proclives.

División entre los Estados

Alemania, Francia y España están alineados con las grandes empresas, pero los países de Europa del Este quieren proteger a sus compañías locales, muchas de las cuales buscan abrirse paso en las grandes economías.

El borrador de las directrices señala que "el crecimiento y la expansión de las empresas... hasta alcanzar el tamaño necesario para competir a nivel mundial, pueden ser procompetitivos", argumentando que esto puede tener un "impacto positivo" en la UE.

Tras señalar un cambio en el contexto geopolítico, el documento argumenta que la economía también se ha "orientado hacia sectores que dependen más de la innovación, donde tanto la escala como la innovación son fundamentales para competir".

Pide a la división antimonopolio de la UE que preste mayor atención al impacto de las fusiones en "la escala, la innovación, la inversión y la resiliencia como factores procompetitivos que pueden beneficiarse de cierto grado de consolidación".

EU Merger Regulation

Si bien estos factores se tuvieron en cuenta al investigar las fusiones europeas desde que se lanzó la EU Merger Regulation hace más de dos décadas, las empresas se han quejado de que estos argumentos siempre fueron secundarios a las evaluaciones.

El borrador de las directrices argumenta que la innovación y la producción a gran escala benefician en última instancia a los consumidores, por ejemplo, al garantizar el acceso a insumos esenciales y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro.