EY pone en marcha el proyecto Campus en Madrid, su mayor inversión en oficinas en Europa

La finalización total del campus y la implementación completa del nuevo modelo de trabajo están previstas para 2028.

Se implantará el modelo FLOW, que prioriza la flexibilidad, el aprendizaje, la apertura y el bienestar, e incluye espacios colaborativos y zonas híbridas para clientes.

El proyecto es la mayor inversión de EY en oficinas en Europa y permitirá albergar a más de 5.000 profesionales en una superficie de 33.500 m².

EY transformará su sede en Madrid en un campus empresarial que unirá Torre Azca y el edificio Orense, creando el primer campus corporativo en el centro financiero de la capital.

EY transformará su sede en Madrid en un campus empresarial. A sus actuales oficinas en Torre Azca se sumará un nuevo edificio en la calle Orense (la antigua sede de Generali). Ambos inmuebles conformarán el primer campus empresarial en el “corazón financiero” de la capital.

El campus es la mayor inversión de la firma en oficinas en Europa, aunque aún no son públicas las cifras. El proyecto tendrá capacidad para más de 5.000 empleados y supondrá la implantación de un nuevo modelo de trabajo.

El presidente de EY España, Federico Linares, subraya que este movimiento va más allá del ‘real estate’: “evolucionamos nuestra manera de trabajar y de relacionarnos entre nosotros y con nuestros clientes para reforzar nuestro atractivo y mejorar el talento”.

La puesta en marcha de EY Campus arranca con el inicio de la actividad en las nuevas oficinas de Orense 2 y, en paralelo, con la reforma de Torre Azca, sede principal de la firma en Madrid desde 2016.

Este proceso incluye el traslado progresivo de equipos, la remodelación de espacios y la implantación del modelo FLOW (flexibility, learning, openness y wellbeing), junto con una reconceptualización integral del complejo.

Con una superficie total de 33.500 metros cuadrados, EY Campus será el primer campus corporativo de una firma de servicios profesionales en España y el primero ubicado en el centro financiero de Madrid.

El edificio de Orense 2 cuenta con 13.500 m² distribuidos en 11 plantas, que se suman a los 20.000 m² que EY ocupa en Torre Azca, propiedad de El Corte Inglés.

Actualmente, la firma dispone de un ratio de 70 puestos de trabajo por cada 100 empleados. Con el campus finalizado, esta cifra aumentará a 120 puestos por cada 100 personas, aunque la compañía prevé que en 2030 vuelva a niveles similares a los actuales.

En los próximos días, EY iniciará su actividad en la sede de Orense con el traslado de los primeros equipos, en unas oficinas con capacidad para 1.200 profesionales.

Una vez finalizada la adecuación de ambos edificios, prevista para finales de 2026, EY Campus podrá albergar a más de 5.000 profesionales.

José Luis Risco, COO y Talent Leader de EY España, destaca que “EY Campus nos permitirá una forma de trabajo más integrada, flexible y colaborativa, acorde con lo que demandan profesionales y clientes”.

El campus contará con cerca de mil puestos adicionales y alrededor de medio centenar de salas de trabajo por planta, duplicando la capacidad actual. Todos los espacios estarán equipados con la última tecnología e incluirán zonas tanto de trabajo colaborativo como de concentración.

Asimismo, se renovarán y ampliarán los espacios destinados a clientes, incluyendo una zona híbrida diseñada para favorecer la convivencia y colaboración entre clientes y profesionales de la firma.

Los empleados podrán utilizar ambos edificios sin restricciones, rompiendo con la territorialidad tradicional de los entornos de trabajo.

Tras la finalización de las obras, a lo largo de 2027 EY comenzará la implementación progresiva del modelo FLOW, cuyo despliegue completo está previsto para 2028.