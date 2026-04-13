Osborne desembolsa 3,3M para entrar en el accionariado del holding Octopus y acelerar su expansión en Asia-Pacífico

La operación forma parte del plan de Osborne para escalar su presencia internacional y reforzar su crecimiento en mercados de alto potencial de Asia-Pacífico.

El acuerdo permite el desarrollo conjunto de productos específicamente dirigidos al consumidor asiático y abre la puerta a futuras alianzas en Asia-Pacífico.

Octopus se convierte en el distribuidor prioritario de las marcas estratégicas de Osborne en Singapur durante los próximos cinco años.

Osborne invierte 3,3 millones de euros para adquirir una participación minoritaria en el holding Octopus, que cotiza en la Bolsa de Singapur.

Osborne da un acelerón para seguir expandiéndose en Asia-Pacífico, una región clave para el grupo y donde acaban de cerrar una relevante operación que incluye el desembolso de unos 3,3 millones de euros.

La emblemática marca andaluza ha adquirido una participación minoritaria en el accionariado de Octopus, un holding que cotiza en la Bolsa de Singapur y que pasa a ser su distribuidor prioritario en ese país durante el próximo lustro.

En concreto, Osborne ha invertido unos 5 millones de dólares singapurenses (unos 3,3 millones de euros) para adquirir acciones del conglomerado.

Con el acuerdo, Octopus, una plataforma regional de importación, gestionará la cadena completa de distribución de las marcas estratégicas de Osborne en Singapur, lo que incluye retail, hostelería y comercio electrónico.

Además, abre una vía para el desarrollo conjunto de nuevos productos "creados específicamente para el consumidor asiático", ha enfatizado la compañía de El Puerto de Santa María.

Así, la alianza permite al grupo dar un paso que ven "natural": pasar de distribuidor a cocreador de marcas, "compartiendo los beneficios económicos derivados de estos nuevos desarrollos".

Expansión

No obstante, el movimiento va bastante más allá de Singapur. En realidad se ha diseñado como un modelo escalable que permitirá extender "progresivamente" la presencia de Osborne en Asia-Pacífico a través de nuevas alianzas de distribución en otros mercados de la región.

“Esta alianza con Octopus representa un paso relevante en la estrategia de crecimiento internacional de Osborne. Asia-Pacífico es una región prioritaria para nuestras marcas, y Singapur constituye una plataforma sólida desde la que reforzar nuestra presencia en mercados de alto potencial", sostiene Fernando Terry, CEO de Osborne.