Capgemini inicia un despido colectivo sobre su plantilla en España, que cuenta con 11.000 trabajadores

Las claves nuevo Generado con IA Capgemini ha iniciado un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España, compuesta por 11.000 trabajadores. La compañía justifica la medida por los retos derivados de la acelerada innovación tecnológica y la evolución de las necesidades de los clientes. Capgemini comunicó a la representación legal de los trabajadores su intención de gestionar la reestructuración mediante diálogo y negociación. En Francia, Capgemini presentó recientemente un plan de adaptación que podría suponer la supresión de hasta 2.400 empleos, un 7% de su plantilla allí.

La consultora tecnológica francesa Capgemini ha iniciado un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España, que está formada por 11.000 trabajadores en total. Según indica la compañía, este movimiento es consecuencia de los nuevos retos que la innovación tecnológica trae a un entorno operativo "cada vez más incierto", según ha informado la compañía este viernes.

"La innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto", ha detallado Capgemini.

Asimismo, ha añadido que las necesidades de los clientes también evolucionan rápidamente, por lo que se están adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que sus equipos cuenten con las competencias adecuadas para el futuro.

Por esta razón, la compañía ha informado a la representación legal de las personas trabajadoras de su intención de iniciar un proceso de reestructuración que se gestionará en el marco del diálogo y la negociación.

La información ha sido adelantada por El Mundo. La compañía no ha querido detallar el impacto que esta medida puede tener en su plantilla.

Este anuncio se produce después de que en enero la compañía presentase a los representantes de la plantilla en Francia un plan de adaptación que podía suponer la supresión de hasta 2.400 empleos, un 7 % de la plantilla en el país.