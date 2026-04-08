OHLA, Ezentis, Ebro, Neinor y Dia buscan alianzas ante un centenar de inversores en París

Dia es la empresa española con mayor capitalización bursátil entre las asistentes, seguida de Neinor Homes, Clínica Baviera y Audax, mientras otras como Ezentis buscan financiación para impulsar su crecimiento.

Las pequeñas cotizadas españolas buscan presentar sus proyectos y planes de crecimiento, destacando sectores como renovables, tecnología y servicios industriales.

El evento reúne a unas sesenta compañías de la península ibérica con 130 potenciales inversores internacionales, principalmente de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Una decena de empresas españolas de pequeña capitalización, como OHLA, Ezentis, Ebro, Neinor y Dia, participan en el Investor Access de París para buscar alianzas e inversión.

OHLA, Ezentis, Ebro, Neinor, Dia y hasta una decena de empresas españolas de pequeña capitalización (small caps) desembarcarán este miércoles y jueves en París para participar en la edición anual del Investor Access.

En esta ocasión el evento gira en torno a empresas de la península ibérica y contará con la asistencia de unas sesenta compañías en total que se reunirán con otros 130 potenciales interesados en invertir.

Fuentes de algunas de estas empresas que asistirán, han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia que los dos días del evento mantendrán una apretada agenda de reuniones, con entre diez y veinte inversores por compañía.

Se trata de presentar estas empresas ante inversores internacionales, en especial franceses, italianos, alemanes y de Reino Unido. Y luego tener reuniones bilaterales para intentar cerrar acuerdos.

Estas mismas fuentes indican que es una oportunidad para presentar sus proyectos, planes de negocio y perspectivas de crecimiento.

Las small caps en el mundo están en torno a los 2.000 millones de euros de capitalización, pero están en plena expansión, muchas de ellas de nueva creación y otras que remontan tras pasar por malos momentos, lo que les imprime una mayor cuota de riesgo y volatilidad.

Del mismo modo, aunque su peso individual pueda ser pequeño, en general tienen una importancia muy importante en la economía y en la creación de empleo.

Es por ello por lo que estas compañías buscan inversión para dar el salto que les permita consolidarse en una nueva dimensión de crecimiento.

En el caso español, entre estas small caps destacan sectores como renovables, tecnología y servicios industriales. La mayoría en torno a los 1.000 millones de capitalización.

En el caso de este Investor Access, han confirmado su asistencia empresas en pleno crecimiento como Audax, Clínica Baviera, Grupo Dia, Ebro EV Motors, Grupo Insur, Izertis, Knowmad mood, Ezentis, Making Science, Neinor Homes, OHLA, Reig Jofre, REN y Savannah Resources.

Patrocinado por Alantra, Allinvest, Equita y Euronext Corporate Solutions, el evento se promociona indicando que "brindará a los inversores internacionales una oportunidad única para reunirse con los equipos directivos de algunas de las empresas de pequeña capitalización más prometedoras de la península ibérica".

"Nuestra misión es apoyar el crecimiento de las empresas que están dando forma al mundo del mañana, fomentando el interés de los inversores y creando eventos corporativos impactantes donde se forjan conexiones valiosas y reales", concluyen.

Los directivos consultados por este diario indican que la participación de las empresas españolas ha generado bastante interés, lo que ha provocado que algunos directivos de primer nivel se sumen a última hora al viaje con la posibilidad real de cerrar negocios.

Capitalización bursátil

Dentro de las empresas españolas participantes, una de las de mayor capitalización bursátil será Dia. La cadena de supermercados registra unos 2.400 millones, muy por encima de otras de las corporaciones que también acudirán.

Le sigue la promotora inmobiliaria, Neinor Homes, con 1.641 millones; Clínica Baviera, con 781 millones; la compañía de renovables Audax, con 674 millones; la empresa de infraestructuras y servicios OHLA, con 611 millones; y la fábrica de coches Ebro Motors, con 535 millones.

También viajarán otras más pequeñas como Reig Jofré, con una capitalización bursátil de 206 millones o Ezentis, con unos 50 millones de valor en bolsa.

Eventos como éste son clave para este tipo de compañías que no suelen estar en las carteras de los grandes bancos de inversión y muchas de ellas ni siquiera son seguidas por los analistas.

Potencial de crecimiento

Es así como -a través de estas reuniones- se ponen en el foco de inversores que buscan este tipo de empresas. Compañías pequeñas, con un potencial de crecimiento y revalorización más alto que si las comparamos con otros valores que ya están más asentados en el mercado.

De hecho, Ezentis aprobó este martes una ampliación de capital de 7,9 millones para financiar su crecimiento orgánico e inorgánico en el marco del Plan Estratégico 2025-2028

Pero al no estar tan asentadas como los grandes valores sufren mayor volatilidad y con ello se incrementa el riesgo de invertir en ellas.

Es así como muchas de estas small caps, es el caso de las españolas, han pasado por duros procesos de reestructuración e incluso han estado en serio riesgo de quiebra, aunque desde hace un par de años han comenzado a remontar el vuelo.