Ercros nombra a Antón Valero como presidente y a João de Mello como CEO tras la aplastante opa de Bondalti

La opa hostil de Bondalti consiguió el 77,23% del capital de Ercros, valorando la empresa en 320,5 millones de euros.

Bondalti ha colocado tres representantes en el consejo de administración de Ercros, sustituyendo a la anterior cúpula.

Antón Valero ha sido nombrado presidente y João de Mello consejero delegado de Ercros, ambos representantes de Bondalti.

Ercros empieza su nueva etapa como compañía de capital mayoritariamente portugués. La química de origen catalán ha nombrado a tres representantes de Bondalti en su consejo de administración tras la opa, incluidos el presidente y el consejero delegado.

El grupo ha designado a Antón Valero Solanellas como presidente y a João Maria Guimarães José de Mello como consejero delegado.

Ellos dos, así como André Cabral Corte-Real de Alburquerque, que también tendrá facultades ejecutivas, han sido nombrados como consejeros dominicales en representación de Bondalti mediante el procedimiento de cooptación hasta la próxima junta general de accionistas.

Sustituyen a Antonio Zabalza, Laureano Roldán y Eduardo Sánchez, quienes han presentado su dimisión con efectos desde este martes.

Bondalti se aseguró el control de Ercros al lograr el 77,23% del capital en su opa hostil, cuya condición mínima de aceptación estaba en un 50% (más una) de las acciones de Ercros. La oferta de los lusos valoraba a Ercros en unos 320,5 millones de euros.

La opa de Bondalti sobre Ercros se planteó a un precio de 3,505 euros por acción en efectivo, tras un proceso que se prolongó durante más de dos años y del que desistió la italiana Esseco por las duras condiciones exigidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).