Escribano acelera en Indra y se prepara para acceder a nuevos contratos de Defensa pese a la pugna con el Gobierno

El sector permanece atento a la resolución de nuevos contratos de Defensa y a la próxima junta de accionistas en junio, donde podría plantearse un cambio en la cúpula de Indra.

Indra ha cerrado dos acuerdos clave esta semana, uno con Rheinmetall y otro con la coreana Hanwha, para avanzar en la producción de vehículos militares y obuses en España.

El consejo de Indra no trató la posible salida de Escribano, pero sí aprobó aumentar un 50% el sueldo del CEO y prorrogar su contrato, en medio de la tensión con el Gobierno.

Ángel Escribano refuerza la alianza de Indra con el gigante alemán Rheinmetall para optar a contratos millonarios de Defensa, incluido uno de 3.000 camiones valorado en más de mil millones de euros.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, no tiene visos de salir de la compañía tan fácilmente como pretende el Gobierno. Al contrario, sin dejar pasar 24 horas del polémico consejo en el que nadie puso en duda su puesto, ha ampliado su pacto con el gigante alemán Rheinmetall para acceder a más contratos millonarios de Defensa.

El memorando de entendimiento firmado en Düsseldorf este jueves amplía el que ya habían hecho ambos grupos en la feria FEINDEF hace casi un año. Ahora, pretende colocar a Indra, con ayuda de los alemanes, en primera línea para optar a la compra de hasta 3.000 camiones que prepara el Ministerio, por más de mil millones de euros.

Mientras Escribano tira hacia adelante, fuentes empresariales conocedoras de la situación en el consejo de la tecnológica aseguran que la idea del Ejecutivo de cambiar a la cúpula de la tecnológica sigue vigente, aunque en la última reunión no se haya podido tratar porque nadie lo sacó a colación.

Tras ratificar la decisión de cerrar la puerta a una integración entre Indra y la empresa familiar de su presidente, todo apunta a que los consejeros esperaban que fuera el propio Escribano, que se había reservado un punto del orden del día para hablar, quien pusiera sobre la mesa una posible moción de confianza.

Pero nada de eso ocurrió y nada se decidió al respecto, más allá de subir el sueldo del CEO un 50% y dar por hecho que José Vicente de los Mozos va a prorrogar su contrato de alta dirección.

Desde la propia empresa se valora el avance que ha supuesto su plan estratégico hasta 2025, y se espera que sea él mismo quien diseñe una nueva hoja de ruta para el periodo 2026-2030.Ese plan es clave para el despegue de la compañía y su giro hacia la defensa.

Las fuentes consultadas aseguran que tampoco ha mejorado la relación entre el presidente y el CEO, deteriorada tras las conversaciones de De los Mozos con Moncloa sin que el presidente estuviera al tanto.

A pesar de la firma con los alemanes, que ya eran aliados de Indra en la UE, fuentes del sector advierten que hay una gran incertidumbre por la falta de contratos firmados aguas abajo tras todos esos acuerdos, en pleno enfrentamiento con el Gobierno.

Los propios dirigentes de Indra estaban preocupados por la lentitud del Ejecutivo para liberar las partidas adjudicadas y mover la actividad en todas las empresas implicadas en la cadena de valor.

La visión del último consejo como un triunfo de Ángel Escribano frente a quienes quieren remover su puesto desde el Gobierno, a partir del 28% que controla la SEPI en la compañía, no parece haber tranquilizado a nadie.

"No se puede tener una victoria de una batalla que no se ha producido aún", señalaba un alto directivo del sector, consciente de que Indra es la empresa tractora de la que depende la facturación de muchas otras pymes.

Todas las miras están puestas ahora en las próximas adjudicaciones que haga Defensa. Además del contrato de los camiones, la previsión es sacar algunos Planes Especiales de Modernización (PEM) pendientes cuando pase la Semana Santa. Su resolución servirá para medir la confianza del Ejecutivo en el equipo de Indra.

El otro gran hito en esa pugna corporativa entre Gobierno y Escribano se producirá en el mes de junio, cuando, previsiblemente, se celebre la junta general de accionistas. Fuentes empresariales aseguran que esa es la ocasión idónea para promover un cambio en la cúpula, aunque haya que esperar tres meses.

Actividad frenética

Pero la Indra de Escribano no parece que vaya a quedarse parada por ello. De entrada, esta misma semana, en la que se ha puesto en duda la figura del presidente y la del propio CEO, se han cerrado dos acuerdos clave para el desarrollo de Indra hacia la producción de vehículos de artillería.

Cuatro días antes de la firma con Rheinmetall, se presentó el pacto para el trasvase de tecnología alcanzado con la coreana Hanwha para producir obuses de cadenas made in Spain en la planta que se está montando en El Tallerón (Gijón), primero, y en otra de nueva creación para ensamblar vehículos, después.

En el caso de los camiones, la idea es crear una empresa conjunta entre Indra y el gigante alemán para que toda la producción y la generación de empleo que supone (más de 500 puestos) se centre en España.

Hay que recordar, además, que desde Rheinmetall han mostrado siempre interés por hacerse con el fabricante italiano de camiones Iveco, cuya venta acordada con el grupo Leonardo parece que se retrasa. Iveco tiene una fábrica en España.

Si nos centramos sólo en Escribano Mechanical & Engineering, queda por decidir a corto plazo la producción de los nuevos vehículos de artillería de seis ruedas, a los que optaban con un modelo basado en tecnología emiratí que se presentó en la feria FEINDEF, el Ferox 6x6.

En este caso, competirá, al menos, con un modelo de blindado de tecnología turca que también opta a ese contrato de la mano de otras dos empresas españolas del sector.

El enfrentamiento en el seno de la tecnológica controlada por el Estado se produce en plena ebullición del negocio de la industria de defensa y con las expectativas de todas las empresas al alza. Cuanto antes se resuelva, será mejor para todos.