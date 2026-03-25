Merlin amplía capital por 768 millones para la tercera fase de sus centros de datos con el respaldo de Santander y Nortia

Merlin estima que el negocio de centros de datos representará el 65% de su facturación anual en 2032, frente al 6% del año pasado.

La fase III prevé añadir 412 MW en centros de Bilbao, Lisboa y un nuevo centro en Zaragoza, con una inversión global prevista de 4.470 millones hasta 2030.

Banco Santander y Nortia Capital Investment Holding, accionistas relevantes, se comprometen a suscribir la ampliación de forma proporcional a su participación.

Merlin Properties realiza una ampliación de capital de 768 millones de euros para financiar la tercera fase de su plan de centros de datos.

El consejo de administración de Merlin Properties ha acordado llevar a cabo un aumento de capital mediante la emisión de hasta 56.275.101 nuevas acciones ordinarias representativas de, aproximadamente, el 10% del capital social, pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones actualmente en circulación.

Esto es, el valor de su colocación privada acelerada de acciones de nueva emisión será de casi 768 millones de euros, habida cuenta de que sus títulos han cerrado este miércoles en bolsa a 13,64 euros.

Como explica la compañía presidida por Ismael Clemente en un hecho relevante a la CNMV, el dinero se utilizará para la fase III del plan de centros de datos de Merlin, de 412 MW.

Banco Santander y Nortia Capital Investment Holding, el family office de Manuel Lao, titulares directa o indirectamente del 24,71% y el 8,17% del capital social de Merlin, respectivamente, se han comprometido “irrevocablemente” a suscribir la ampliación de forma proporcional a su actual participación en Merlin.

Banco Santander, Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley actúan como entidades coordinadoras globales, y BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole and Investment Bank y Société Générale, como co-entidades coordinadoras.

Por su parte, Barclays, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actúan como entidades colocadoras, conjuntamente con los joint global coordinators y los joint bookrunners.

En un encuentro con inversores, la compañía detalló recientemente que prevé una inversión de 4.470 millones de euros desde 2026 hasta 2030 para el despliegue de la nueva fase III y tras concluir una fase I dotada de 614 millones y continuar con una fase II de 2.756 millones. Esta ampliación va dirigida a la fase III.

Bilbao, Lisboa y Zaragoza

Esta fase añadirá un total de 412 MW, principalmente a través de ampliaciones de 162 MW y 100 MW en sus centros de Bilbao y Lisboa, respectivamente, pero también con el desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza de 150 MW.

La socimi espera que su negocio de centros de datos pase a concentrar en 2032 el 65% de su facturación anual esperada de 1.800 millones de euros, frente al 6% que supuso el año pasado, a medida que va avanzando en la promoción de nuevas instalaciones en España y Portugal.