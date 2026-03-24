Fainé completa la renovación de Criteria: asciende a consejero delegado a José María Méndez y nombra tres nuevos vocales

Criteria Caixa registró un beneficio neto de 2.325 millones de euros en 2025, un 120% más que en 2024, impulsado por operaciones extraordinarias como la auto-OPA de Naturgy y la venta de SABA.

El plan estratégico de Criteria prevé una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones y destinar más de 4.000 millones en dividendo social hasta 2030.

Los nuevos vocales, Xavier Brossa, Nuria Chinchilla y Julia Salaverria, elevan al 40% la representación femenina en el consejo de administración.

Criteria Caixa nombra a José María Méndez como nuevo consejero delegado y suma tres vocales independientes al consejo a partir de abril de 2026.

Criteria Caixa ha ascendido a José María Méndez Álvarez a consejero delegado de la compañía, en el marco de una reorganización de su máximo órgano de gobierno que incluye la incorporación de tres nuevos consejeros independientes a partir del 1 de abril de 2026.

El movimiento ha sido aprobado por el Patronato de la Fundación Bancaria 'la Caixa', accionista único de Criteria Caixa, y por el consejo de administración, ambos presididos por Isidro Fainé, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con estos cambios, Fainé completa la renovación de los órganos de Gobierno del holding industrial de la fundación después de que el pasado mes de enero hiciera lo propio con la Fundación la Caixa.

En ese momento, adelantó su renovación un par de meses ante el ruido mediático generado en torno a su figura y renovó a todo el patronato sin cambiar piezas.

Dos meses después se ha hecho lo propio en Criteria reforzando la figura de José María Méndez con las mismas responsabilidades que tuvo Ángel Simón hasta su salida en abril de 2025.

En ese momento, Fainé designó a Francisco Reynés -también presidente de Naturgy- como vicepresidente de Criteria y a Méndez como director general.

Ahora Méndez mantiene plenos poderes en la gestión -y con un cargo que le respalda- un claro espaldarazo del presidente en su gestión que está cerca de completar un año.



Los cambios en el consejo se completan con el nombramiento de Xavier Brossa, Nuria Chinchilla y Julia Salaverria como nuevos vocales independientes de Criteria Caixa, por el plazo de cuatro años.

Con estos nombramientos, el Consejo de Administración de Criteria Caixa, integrado por 15 miembros, alcanza el 40% de consejeras en el máximo órgano de gobierno del holding, cumpliendo así con los estándares del Código de Buen Gobierno de sociedades cotizadas, a pesar de que Criteria no es cotizada.

Sustituyen a José Antonio Asiáin, Marcos Contreras y Jean Louis Chaussade, quienes han ocupado el cargo de consejeros independientes durante un periodo de doce años. Es por tanto, una renovación tranquila ante vocales que habían cumplido el plazo máximo de participación.

En el sector se ve este movimiento como un refuerzo de la estructura, pero además con una nueva organización en la que se consolida la figura del presidente Fainé.

Plan estratégico

Después de varios meses de ataques velados del Gobierno de Pedro Sánchez, que envió mensajes públicos y privados cuestionando la gestión de Fainñe tras la salida de Ángel Simón, ahora el presidente se refuerza en la Fundación y en Criteria para los próximos años.

En esta etapa como consejero delegado, Méndez deberá consolidar el nuevo plan estratégico aprobado en noviembre del año pasado. Un proyecto que se alineó con los objetivos de la Fundación La Caixa y enmendó los objetivos expansionistas que Simón había fijado un año antes.

En nuevo plan pasaba por disponer de una capacidad de inversión de hasta 8.000 millones y poner a disposición de la Fundación más de 4.000 millones en dividendo social hasta 2030.

Activos de Criteria

Contempla la reorganización de las inversiones de Criteria Caixa en cuatro grandes carteras: participación fundacional, inversiones relevantes, inversiones alternativas y cartera de liquidez.

Hasta ahora eran tres: inmobiliaria, diversificación y estratégica. El plan también incorpora una serie de proyectos transversales para favorecer la evolución corporativa del propio holding, que se desarrollarán en el ámbito de las personas, la tecnología, la sostenibilidad y la comunicación.

Criteria es el mayor inversor industrial privado -después de la SEPI- y al nivel de BlackRock en la bolsa española. Es el principal accionista de Telefónica (10%) o Naturgy (28%) y también tiene participaciones en Veolia y ACS. Sus activos llegan a los 38.000 millones.

Cuentas de 2025

El consejo de dministración de Criteria Caixa ha aprobado también los resultados correspondientes al ejercicio 2025. El resultado recurrente fue de 1.616 millones de euros, un 7% más respecto al cierre del ejercicio 2024.

El beneficio neto alcanzó los 2.325 millones de euros, un 120% más respecto de 2024, por extraordinarios, entre los que destacan la auto-OPA de Naturgy (306 millones de euros), la venta de SABA y posterior integración en Interparking (270 millones de euros) y las desinversiones en renta variable cotizada (559 millones de euros).