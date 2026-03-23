Puig negocia su fusión con el gigante The Estée Lauder

La operación crearía un gigante bursátil valorado en más de 33.000 millones de euros en el sector de belleza y fragancias.

Puig, con una capitalización de 8.525 millones de euros, cotiza al alza por los rumores; Estée Lauder tiene un valor de mercado de 24.700 millones de euros.

La fusión uniría marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne y Jean Paul Gaultier de Puig con Tom Ford, Clinique y Jo Malone de Estée Lauder.

Puig Brands y The Estée Lauder Companies mantienen conversaciones para una posible fusión de sus negocios.

El grupo catalán de perfumes, moda y maquillaje Puig Brands ha confirmado que mantiene conversaciones acerca de una posible combinación de negocios con The Estée Lauder Companies, que implicaría la potencial fusión del negocio de ambas compañías.

"No se ha tomado ninguna decisión definitiva ni se ha alcanzado acuerdo alguno. Mientras no exista un acuerdo, no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos", ha señalado Puig en un hecho relevante a la CNMV.

La americana Estée Lauder posee marcas tan icónicas como Tom Ford, Origins, Jo Malone, Clinique, Kilian Paris, Balmain o la propia Estée Lauder, entre otras.

Mientras que Puig aportaría marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Charlotte Tilbury o Byredo.

El movimiento corporativo se confirma apenas una semana después de que Puig nombrara a Jose Manuel Albesa como nuevo consejero delegado, mientras que Marc Puig permanece como presidente ejecutivo. La empresa designó a un ejecutivo ajeno a la familia en plena definición del nuevo plan estratégico del grupo, que ahora toma forma con la posible fusión con The Estée Lauder.

Puig, que salió a bolsa en mayo de 2024, capitaliza hoy unos 8.525 millones de euros. Este lunes sus títulos se han revalorizado un 3,59% al calor de los rumores de fusión, y en lo que llevamos de año sus acciones acumulan una ganancia del 4,92%.

En cambio, Estée Lauder es un gigante comercial y financiero dentro de los cuidados personales y las fragancias. Sus títulos cotizan en la Bolsa de Nueva York y su capitalización de mercado asciende a unos 28.600 millones de dólares (24.700 millones de euros). Aunque su recorrido este año le hace perder más de un 25% en los parqués.

La unión de ambas enseñas daría lugar a un gigante bursátil de más de 33.000 millones de euros en bolsa.