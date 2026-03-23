Moncloa busca romper el apoyo a Escribano en el consejo para lanzar su tercer asalto a Indra

El futuro de Escribano depende especialmente del voto de los seis consejeros independientes, mientras la SEPI y Moncloa buscan nuevas estrategias para lograr su salida.

La cancelación de la fusión entre Indra y EME complica la situación, ya que algunos fondos de inversión podrían retirar su apoyo a Escribano.

Moncloa intensifica las presiones para conseguir el apoyo de la mayoría del consejo de administración y de los accionistas, tras fracasar en dos intentos anteriores.

El Gobierno prepara un nuevo intento para destituir a Ángel Escribano como presidente de Indra en el próximo consejo del 25 de marzo.

El Gobierno prepara las armas para un nuevo asalto en la batalla por el control de Indra. La fecha marcada en rojo en el calendario de Moncloa es el próximo miércoles 25 de marzo, día en que se realizará la reunión ordinaria del consejo de administración de la cotizada.

Y es ahí donde el responsable de la Oficina Económica de Presidencia, Manuel de la Rocha, espera dar el golpe definitivo. El objetivo es someter a votación la continuidad de Escribano e intentar nombrar sustituto, aunque para ello debe lograr los apoyos de más de la mitad de los vocales.

Para ello llevan desde el jueves en una tercera ronda de llamadas y presiones, no solo para lograr el apoyo de los vocales, sino que también de la mayoría del capital. Quieren conseguir que el eventual cese en el consejo sea ratificado posteriormente por la mayoría de la Junta de Accionistas.

Pero no es fácil. El presidente de Indra, Ángel Escribano, sigue en el cargo pese a dos arremetidas de Moncloa que, a primeros de febrero y la semana pasada, intentó cesarle por tierra, mar y aire.

En el primer asalto de hace un mes y medio, De la Rocha citó a Escribano y le sugirió que se apartara de la primera línea para sacar adelante la fusión de Indra con EME. Pero el presidente dijo que podía lograrse el objetivo sin tener que modificar la gobernanza.

El segundo se realizó la semana pasada, primero con una incendiaria carta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) condicionando la integración a la resolución "del conflicto de intereses".

Luego con declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presionando al presidente de Indra.

Posteriormente, con el intento de que se votara la salida de Escribano en el consejo extraordinario del jueves.

Una reunión que se saldó con una carta en la que EME se retiraba de la operación y "acababa" con el conflicto de interés. Y, por tanto, con la necesidad de que el presidente diera un paso al costado.

Y finalmente, el viernes De la Rocha -por segunda vez en cinco semanas- convocó a Escribano, esta vez para exigirle su cese. La petición ya no era una sugerencia, sino que un imperativo. ¿El motivo? La crisis de gobernanza en la que ha entrado la cotizada.

¿Los argumentos? El principal asesor económico de Sánchez le dijo a Escribano que era imposible que siguiese al mando de Indra, si el dueño del 28% (la SEPI), su principal cliente (el Ministerio de Defensa), y su gran avalista (el Estado) estaban en su contra.

Pero Escribano no renunció, pese a las presiones de Moncloa. ¿Por qué? El fundador de EME cree que puede resistir y que tiene apoyos para echar el pulso al Gobierno.

Llamadas de Moncloa

Y esto es en gran medida porque el consejo sigue sin apoyar totalmente el asalto de Moncloa. No lo hizo en febrero, ni lo hizo la semana pasada. Pese a las llamadas que llegaron insistentemente desde Palacio.

Incluso el miércoles por la noche, desde el Gobierno se transmitió que "estaba todo hecho" y que la salida de Escribano era inminente. Sin embargo, esta sensación no se materializó en una propuesta en firme para cesarle y menos en una votación.

Desde el lado de los Escribano, se considera que la falta de apoyos en el consejo -y en el capital- es la causa de que Moncloa no haya sometido esta votación hasta la fecha y hayan optado por forzar una renuncia voluntaria de Escribano. Algo que hasta la fecha no se ha producido.

Consejeros independientes

En estos momentos, el equipo de De la Rocha -ejecutor de la operación con la colaboración del asesor de Santa Bárbara, Iván Redondo- busca cerrar los apoyos y romper la unidad que hasta ahora se ha generado en torno a Escribano. Y quedan tres días frenéticos hasta el miércoles.

Las fuentes consultadas indican que están contactando con todos los consejeros que potencialmente podrían apoyarles, con especial interés en los seis independientes, cuatro de ellos nombrados por el propio Escribano en el último año. Y están confiados en que esta vez sea la definitiva.

Lo mismo ha estado haciendo Escribano y su hermano Javier, CEO de la empresa familiar EME y miembro del consejo de Indra. Creen mantener la mayoría del consejo y el apoyo de los fondos de inversión liderados por Amber Capital.

"Todo puede pasar"

Aunque el hecho de que la operación de fusión entre Indra y EME se haya cancelado puede jugar en contra de la fidelidad de los fondos, que precisamente buscaban rentabilidad de sus inversiones en esta integración.

Lo cierto es que al cierre de este artículo nadie tiene mayoría y el consejo está tan dividido que cualquiera de las dos opciones podría ser la ganadora el día 25. Tanto la salida de Escribano, como su continuidad. "Todo puede pasar", dicen unos. "Será un partido que se jugará hasta la prórroga", dicen otros.

Actualmente seis vocales de los quince que componen el organismo son independientes: Teresa Busto, Belén Amatriain, María Aránzazu Díaz, Eva Fernández, Josep Oriol y Bernardo Villazán. Y de ellos depende el futuro inmediato de Escribano.

Futuro de Escribano

Ello, porque la SEPI tiene tres consejeros (Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián), a los que habría que sumar el voto de Jokin Aperribay, de SAPA. Y todos se pronunciarán a favor de la salida del presidente.

Quien a su vez tiene al menos tres vocales a su favor. El suyo, el de su hermano Javier y de Amber con Pablo Jiménez de Parga, de Amber. Queda en el aire el pronunciamiento del consejero delegado, José Vicente de los Mozos y de la vicepresidenta consejera, Virginia Arce. Aunque desde la SEPI dicen que estarían de su lado.

En todo caso, lo que todos insisten en señalar es que, tanto como si Escribano es apartado como si se mantiene en su cargo este miércoles, la SEPI y Moncloa lo seguirán intentando.

Contratos de EME

Ya sea presionando a Escribano para que renuncie -amenazándole con quitarle contratos a EME-, una opción que creen que es factible.

O bien buscando los apoyos en el consejo para futuras reuniones (hay al menos dos antes de la próxima junta); o utilizando el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, algún resquicio legal para sacarle.