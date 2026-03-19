Indra entierra la integración con EME por petición de Escribano que resiste el nuevo asalto del Gobierno

Ángel Escribano mantiene su cargo como presidente de Indra, respaldado por parte del consejo y algunos accionistas, aunque la relación con la SEPI queda dañada.

El mercado reaccionó negativamente y las acciones de Indra llegaron a caer hasta un 16% tras conocerse la noticia.

El conflicto de interés señalado por la SEPI, al ser Escribano presidente de Indra y fundador de EME, fue clave para abortar la operación.

Indra cancela la integración con Escribano Mechanical and Engineering (EME) tras presiones de la SEPI y resistencia de su presidente, Ángel Escribano.

Moncloa ha forzado la máquina y, por el momento, no consigue su objetivo. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha intentado sin éxito cerrar la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra.

A cambio, se ha dado por enterrada la operación de integración entre EME e Indra, el germen de la crisis que lleva enquistada más de un mes.

Un movimiento que no ha gustado en los mercados. Los títulos de la compañía se desplomaron hasta un 16% e Indra se sitúa como el valor más bajista de una sesión ya muy marcada por los descensos. La compañía ya cayó un 4% el martes al revelarse los movimientos de Moncloa.

En un hecho relevante, Indra indica que Escribano Mechanical and Engineering ha trasladado al consejo de administración que "desde EME consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering SLU, por lo que EME se retira de la operación".

Ante lo que la compañía ha certificado que "el proceso de análisis de la referida potencial operación se da por concluido".

La comunicación al mercado no dice nada del futuro del presidente Ángel Escribano, aunque las fuentes consultadas indican que -por el momento- se mantiene en el cargo.

A última hora del miércoles todo saltó por los aires cuando la SEPI (dueña del 28% de Indra) envió una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pidiendo a la gobernanza de la compañía que resolviese el "conflicto de interés".

La SEPI sostenía que no era asumible que Escribano fuese a la vez presidente de Indra y fundador de EME, que a su vez es dueña del 15% de la cotizada, y por eso condicionó la continuidad de la operación a la salida del primer ejecutivo.

La comunicación se envió la noche del miércoles y la mañana del jueves se redobló la presión política con Pedro Sánchez y todos los ministros preguntados, entre ellos María Jesús Montero, vicepresidente primera, ministra de Hacienda y responsable de la SEPI.

Todos insistieron en el mismo mensaje: que había un evidente conflicto de intereses y que confiaban en que la SEPI resolviera la situación.

Pero Escribano resistió y logró convocar un consejo de administración extraordinario para primera hora de la tarde de este jueves en el que el actual presidente ofreció renunciar a la integración de EME y seguir en el cargo.

La lógica que movió a los Escribano es que abortada la operación, desaparecían los riesgos de conflicto de interés denunciados por la SEPI públicamente la noche del miércoles.

Apoyos de Escribano

No fue un consejo fácil, pero el Gobierno no logró los apoyos necesarios para destituirle, pese a que los buscó hasta última hora.

Además de tener el apoyo del consejo, y de sus seis vocales independientes, la SEPI necesita acuerdos con los máximos accionistas.

Hasta ahora, al menos un 30% del capital ha sido fiel con Escribano, con fondos como Amber Capital o el nuevo accionista, Third Point, que ya había manifestado su apoyo al presidente. Pero con la integración enterrada, su motivación para seguir apoyándole se apaga.

SEPI y Escribano

En cualquier caso, en el Ejecutivo no tiran la toalla y todo parece indicar que seguirán intentándolo. Si no es ahora, en las próximas semanas.

Lo que está claro es que la relación entre la SEPI y Escribano ha quedado muy tocada y que será muy difícil recomponer la gobernanza con el principal accionista de la compañía desconfiando de su presidente.

De momento, la principal perjudicada es Indra, que cae hasta un 16% en la Bolsa de Madrid. Síntoma inequívoco de que al mercado no le ha gustado el ruido, ni los intentos para apartar al presidente. Ni menos que la fusión de Indra con EME se haya dado por muerta.